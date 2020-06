Mezzocorona piange la scomparsa della 40 enne Elisa Lotto

Pochi giorni fa nella sua casa di Mezzocorona la giovane donna Elisa Lotto era stata colta da un malore ed era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara.

Dopo alcuni giorni di ricovero, nei quali tutti hanno sperato che si riprendesse, purtroppo non ce l’ha fatta. La giovane donna di soli 40 anni ha lasciato suo marito, Andrea Weber, agricoltore, e i suoi amati bambini.

La comunità di Mezzocorona è ancora sotto shock per quello che è successo. La sua morte, arrivata così prematuramente, ha gettato tutti nello sconforto e nello sgomento.

Pubblicità Pubblicità

Elisa era molto conosciuta all’interno della comunità e aveva lavorato tanti anni come segretaria all’officina Ribiani di Mezzocorona. Con la nascita dei bambini aveva poi lasciato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia.

Il Sindaco di Mezzocorona Mattia Hauser in un post su Facebook ha espresso tutto il suo dispiacere: «Perché?Perché?? Ciao Elisa, non scorderò mai il Tuo sorriso. Un abbraccio fortissimo ad Andrea, ai tuoi bambini ed ai tuoi cari, la Comunità di Mezzocorona si stringerà a loro, non saranno soli. Mi dispiace tantissimo».

La notizia della sua morte ha scosso anche altre comunità, tanto che anche sul gruppo Facebook “Sei di Mezzolombardo se” sono state scritte alcune parole in ricordo di Elisa. Una donna l’ha ricordata così: «Oggi il nostro gruppo è in lutto per la morte di una giovane mamma, Elisa Weber Lotto, tantissime volte attiva in Sei di Mezzolombardo se, anche se abitava a Mezzocorona. In questo momento, solo tanto, tanto dolore, incredulità, tanti perché. Piango pensando a lei, a suo marito Andrea e ai suoi due piccoli bambini.Ciao dolcezza,ciao mamma speciale,ciao Elisa, un bacio fin lassù da noi tutti».

Il funerale di Elisa Lotto verrà celebrato venerdì alle ore 16.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità