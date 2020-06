Lavis: parcheggio libero e gratuito nel piazzale delle scuole medie

Il Comune di Lavis, attraverso la propria pagina Facebook, ha voluto ricordare ai cittadini e a coloro che dovessero recarsi in paese che, visti i lavori in Piazza Caduti di tutte le Guerre, è possibile parcheggiare l’auto liberamente e gratuitamente nel piazzale delle scuole medie.

Per ora l’accesso di via Carlo Sette continua a essere aperto (presto, però, per le macchine sarà chiuso), ma è già aperto anche il nuovo varco di via Orti che diventerà quindi l’accesso principale.

“Chiediamo la vostra collaborazione per parcheggiare in modo ordinato, utilizzando soprattutto il piazzale interno – scrive l’amministrazione comunale su Facebook –. Ricordiamo che è disponibile per parcheggiare anche il piazzale delle scuole elementari Clementi e che saranno a breve realizzati nuovi stalli provvisori in via Garibaldi”.

