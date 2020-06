La Polizia locale Alta Valsugana invia le notifiche delle multe oltre i 90 giorni consentiti per legge

La data della violazione riporta il giorno 17 febbraio 2020, la sanzione riguarda il superamento del limite di velocità di 1 km all’ora in via Claudia Augusta in direzione Levico Terme.

Il conducente infatti stava viaggiando a 51 km orari anziché ai 50, cioè il limite consentito in quel tratto di strada.

L’accertamento è stato fatto a mezzo di apposito apparecchio di rilevamento che consente la determinazione dell’illecito. La sanzione è di 45,80 euro con possibilità, se pagata entro 5 giorni, si una riduzione del 30% che porta alla cifra di 33,20 euro.

Fin qui tutto bene, per modo di dire.

Il problema è che la notifica della multa è arrivata via pec al trasgressore ben oltre i 90 giorni determinati dalla legge. Infatti è arrivata oggi dopo esattamente dopo 107 giorni.

Il codice della strada all’art. 201 a riguardo prevede che la notificazione del verbale debba avvenire entro 90 giorni dall’infrazione.

Tale termine è perentorio, infatti, se il verbale è notificato oltre i 90 giorni, l’obbligazione di pagare si estingue e di conseguenza la sanzione pecuniaria non è dovuta (art. 14 689/81).

In sostanza, al fine del rispetto del suddetto termine, è necessario e sufficiente che l’Atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario o al messo o alle poste entro 90 giorni.

Ci sono molte sentenze di cassazione che hanno deliberato in tal senso dando sempre ragione al principio generale che nel caso di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, e’ da considerarsi tempestiva e valida la notificazione del verbale se, nel termine di 90 giorni.

Ora tutti penseranno che la sanzione sarà cancellata in automatico. Ma invece non è così. Il conducente sanzionato infatti dovrà fare ricorso, sicuro di vincerlo, ma per farlo dovrà spendere un sacco di soldi che mai gli verranno rimborsati.

Su consiglio del proprio avvocato il conducente pagherà la multa perché il costo del ricorso e la perdita di tempo sarebbe di molto superiore della sanzione da pagare.

Insomma, oltre al danno anche le beffe.