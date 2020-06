Cannes: Oggi Fremaux annuncia i film selezionati

Il festival del cinema di Cannes non si fa per ora ma la selezione si: oggi 3 giugno, secondo quanto ha anticipato Variety, il delegato generale Thierry Fremaux annuncia il cartellone del festival che non si è potuto svolgere a maggio come tutti gli anni a causa del lockdown per il coronavirus, ma che secondo le promesse avverrà “in altre forme“.

Quest’anno sono circa 50 i titoli destinati a ricevere il logo di Cannes 2020, tutt’altro che un dettaglio nel sistema internazionale del cinema.

Infatti basta pensare al fenomeno Parasite, Palma d’oro 2019 e vincitore dell’Oscar 2020, tra cui gli attesi “The French Dispatch” di Wes Anderson, “Another Round” di Thomas Vinterberg e “Comes Morning” di Naomi Kawase.

La selezione dei film di Cannes, cominciata ovviamente in autunno in tempi non sospetti, significa che altri festival del cinema che programmeranno quei film saranno in seconda battuta, e questo vale anche per la Mostra del cinema di Venezia, che invece è confermata dal 2 al 12 settembre, per la quale il direttore generale Alberto Barbera e tutti i selezionatori sono già da qualche giorno al Lido di Venezia in pieno lavoro.

Tre Piani, l’atteso nuovo film del regista Nanni Moretti, che sarebbe dovuto andare a Cannes, a questo punto potrebbe vedere, diciamo per gentlemen agreement, la sua prima mondiale proprio al Palazzo del cinema di Venezia, almeno secondo le voci che stanno circolando in questo momento