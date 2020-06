Occhio alla rete: disponibili i materiali prodotti dal percorso “Educazione Digitale” nel ricordo di Mattia Bezzi

A inizio autunno la comunità della Val di Sole e in particolare quella di Ossana sono state colpite duramente dalla perdita di Mattia Bezzi, vittima del cyberbullismo.

Grazie alla disponibilità del papà Guido e alla sensibilità del corpo dei Vigili del Fuoco volontari, con il finanziamento dei Piani Giovani si è cercato di aiutare altri ragazzi che potrebbero trovarsi in pericolo a causa delle nuove tecnologie.

È nato così il percorso formativo “Educazione Digitale”. Organizzato a novembre dal Comune di Ossana, si è svolto con il sostegno di tutti i Comuni e delle scuole dell’Alta Val di Sole.

Pubblicità Pubblicità

Durante i tre incontri formativi, tenuti dalla psicologa Giulia Tomasi, si è approfondito il tema della conoscenza del mondo virtuale, dei suoi lati positivi e negativi e delle possibili buone pratiche per riconoscere i pericoli della rete e saperli gestire.

Il corso ha riscosso molto interesse e ha visto la partecipazione di 40 persone tra genitori ed educatori.

In questi tre incontri si è parlato di: pre-adolescenza e adolescenza, cosa succede quando giovani e giovanissimi vivono tra reale e virtuale? Com’è cambiato il mondo di ragazze e ragazzi con l’ingresso del virtuale nel reale? Quali sono i pericoli del virtuale? Come possiamo riconoscere i campanelli d’allarme e intervenire?

Pubblicità Pubblicità

Da questo percorso non solo sono state formate 40 persone, ma sono anche stati progettati e stampati un segnalibro dedicato ai ragazzi (dalla quarta elementare alle superiori) e un vademecum per i genitori.

Pubblicità Pubblicità



I materiali saranno distribuiti nelle biblioteche e dalle scuole del territorio: l’istituto comprensivo Alta Val di Sole e il Centro di Formazione Professionale di Ossana. Oltre al cartaceo, è possibile scaricare anche la versione digitale dal sito del Comune di Ossana nell’apposita sezione “Politiche Sociali-Piano Giovani”.

L’assessore alle politiche giovanili del Comune di Ossana Laura Marinelli, presentando i risultati di questo percorso, ci tiene in particolar modo a “ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione, le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo materiale didattico, uno dei primi in Trentino – sono le parole dell’assessore –. Un ringraziamento va a Guido Bezzi per il suo coraggio e per il suo impegno a Ossana e in tutto il Trentino nel sensibilizzare adulti e ragazzi sul tema del cyberbullismo. Grazie ai Vigili del Fuoco e al comandante Antonio Bezzi che hanno chiesto e stimolato un confronto su questo tema così emergente e delicato. Grazie anche a tutti i Comuni, alla Comunità di Valle e in particolare agli assessori di riferimento, alle scuole e alle associazioni del nostro territorio e alla Polizia postale per la sensibilità e l’impegno nel creare reti sociali forti e solide dove nessun bambino, ragazzo o adulto si possa sentire solo”.