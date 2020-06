«In Trentino ci sono ancora dai 1000 ai 1500 asintomatici». Dal 15 giugno le mascherine non saranno più obbligatorie

Quello di ieri è stato per il Trentino il quinto giorno consecutivo senza decessi. Il numero è rimasto fermo a 573 decessi, di cui 383 nelle Rsa.

A fronte di 685 tamponi si sono ieri registrati 3 contagiati (a Tione, Ville di Fiemme e Bondone) fra cui un minorenne.

Il rapporto fra numero di tamponi effettuati e numero di persone contagiate è leggermente più alto rispetto a domenica: 0,4% rispetto allo 0,05%. I numeri rimangono comunque positivi. Sono 3 invece le persone ricoverate in terapia intensiva. Ricordiamo che all’apice della crisi sanitaria i posti occupati in terapia intensiva erano saliti a quasi 90.

Pubblicità Pubblicità

Il dottor Antonio Ferro, dell’Apss, nella conferenza stampa di ieri ha messo in guardia dalla ancora attuale efficacia del virus nei confronti del quale sono sempre importanti sia le misure di contenimento che le verifiche sulla positività della popolazione, che la vaccinazione contro l’influenza, soprattutto in vista del prossimo autunno.

Il dottor Ferro afferma che bisogna comunque rimanere cauti poichè il virus è ancora presente: «Stiamo svolgendo un grande lavoro di indagine e di ricerca e possiamo dire che in Trentino ci sono tra le 1.000 e le 1.500 persone positive asintomatiche. Il nostro compito è continuare a cercare di trovarle per contenere la diffusione del virus. Ad oggi non ci sono evidenze per dire che abbia perso forza ed efficacia, è plausibile che abbia le stesse caratteristiche di prima. Però le misure di contenimento sono state decisamente efficaci e le percentuali di positività sono calate drasticamente. Resta la preoccupazione per settembre-ottobre: in qui mesi il virus trova terreno più fertile visto che si trascorrono molte più ore negli ambienti chiusi.

La paura è che diventi complicato distinguere una influenza e una influenza Covid-19: «per questo spingeremo per una vaccinazione di massa contro l’influenza, che renderà più facilmente individuabili i diversi casi. Anche perché, nonostante i progressi fatti, ritengono che prima del 2021 avanzato non ci sarà a disposizione un vaccino».

Sia il presidente Fugatti che il dottor Ferro hanno affermato che dal 15 giugno non sarà più obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto.

Per ora è obbligatorio usarle appena si esce dalla propria abitazione, mentre non lo è se si viaggia soli o in presenza di componenti dello stesso nucleo familiare.

Pubblicità Pubblicità



Rimane obbligatoria nelle aree frequentate da altre persone e in tutti i luoghi dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. I bambini al di sotto di 6 anni non devono indossarla.