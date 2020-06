Coronavirus: finalmente nessun contagio in Trentino nelle ultime 24 ore.

Un passo alla volta, il tanto sperato doppio zero si avvicina.

Dall’inizio dell’epidemia in Trentino, circa 3 mesi fa, per la prima volta oggi non si registrano nuovi contagi. “Un risultato importante – commenta l’assessore alla salute Stefania Segnana – per il quale dobbiamo ringraziare l’impegno di tutti i trentini che in questo difficile periodo hanno rispettato le regole, affrontando molti sacrifici e poi, ovviamente, gli operatori del settore sanitario, che hanno lottato contro il virus negli ospedali, al fianco dei pazienti. Naturalmente sappiamo che non è finita. Dobbiamo continuare a mantenere le distanze ed a proteggerci, ma certamente siamo sulla strada giusta”.

Dunque oggi zero contagi, ma purtroppo ancora un decesso, relativo ad una persona anziana che era ospite di una RSA.

Anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale è stabile (16) anzi, migliora la situazione in terapia intensiva dove i ricoveri sono 2 (a Rovereto, meno uno rispetto a ieri).

I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 568, 390 da APSS, 2 dal Cibio e 176 da FEM.

Proseguono infine i controlli sull’osservanza delle ordinanze: il commissariato del governo informa che ieri sono stati effettuati 1625 controlli (solo 4 le sanzioni). In regola anche gli esercizi commerciali: zero sanzioni a fronte di 406 controlli.