Convalidato l’arresto in carcere per Flavio Valentini

Venerdì pomeriggio a Mezzolombardo il 31 enne Flavio Valentini ha picchiato e cosparso di benzina la sua compagna di 46 anni (qui l’articolo).

La sua reale intenzione, secondo l’accusa, sarebbe stata quella di ucciderla. Da domenica sera Valentini si trova nel carcere di Spini di Gardolo dal quale si è difeso dall’accusa di tentato omicidio.

Ieri mattina la giudice Claudia Mori ha confermato l’arresto e ha accolto la richiesta della pm Maria Colpani, disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

La paura è che il giudice decidesse di metterlo ai domiciliari con il rischio quindi che potesse nuovamente mettere in pericolo di vita la sua ex compagna.

L’interrogatorio di convalida si è tenuto in videoconferenza e l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’unica frase che ha pronunciato è stata: «Non voleva ucciderla», e ha continuato affermando che sarebbe stata la stessa vittima ad aver voluto dare fuoco alla casa.

Queste poche frasi vanno in realtà nella direzione contraria rispetto a quanto affermato dalla vittima, che assistita da una psicologa aveva affermato di essersi barricata in casa e che l’uomo, armato di coltello, stava sfondando la porta per raggiungerla e colpirla.

In quel terribile pomeriggio la donna è stata picchiata, quasi strangolata e cosparsa di benzina. Nonostante ciò è riuscita a reagire afferrando un coltello da cucina e colpendo l’uomo.

Valentini infatti, prima di essere stato trasferito in carcere, era stato trasportato in ospedale per una lesione polmonare non grave.

L’uomo avrebbe anche distrutto il cellulare dell’ex fidanzata e le avrebbe tagliato una gomma dell’auto parcheggiata poco distante.

La vittima si è barricata sul balcone e ha iniziato a chiedere aiuto. E’ stato provvidenziale l’intervento di una vicina di casa che ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Secondo gli inquirenti l’intenzione dell’uomo è stata quella di ucciderla in modo intenzionale e alcuni elementi paiono confermare questa tesi.

In primo luogo l’uomo si è presentato a casa della donna con una bottiglia di benzina, e dopo averle cosparso il liquido addosso, avrebbe girato per la casa alla ricerca di un accendino.

Una settimana prima l’uomo aveva inoltre minacciato la donna dicendole: «Ti ammazzo e ti brucio la casa». Benchè la donna non avesse dato peso a tali parole, l’uomo è poi passato dalle parole ai fatti. L’uomo solo pochi mesi fa era stato anche denunciato dalla donna per lesioni.

In ultimo mentre l’uomo è stato arrestato e stava per essere trasportato all’ospedale Santa Chiara avrebbe pronunciato di fronte agli inquirenti le seguenti parole: «Appena esco vado su e la brucio».

Le indagini non sono però concluse e i carabinieri di Mezzolombardo insieme al nucleo operativo e radiomobile di Trento, coordinati dalla Procura, devono ancora far luce su alcuni elementi.