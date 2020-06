Affidato agli scout il forte Roncogno in Cimirlo

Potremmo dire che anche per gli scout non esiste l’impossibile.

Perfino ricevere dal Comune di Trento un forte a titolo gratuito col obiettivo (minore) di trasformarlo in sede delle proprie attività, ma anche con gli obiettivi (ben più impegnativi) di renderlo visitabile e fruibile alla cittadinanza.

Si tratta del Forte Roncogno, la cui denominazione esatta sarebbe “Batteria Roncogno”: uno dei forti austriaci che facevano parte della fortezza di Trento.

Si trova all’inizio delle pendici del Monte Celva al passo del Cimirlo. Il forte appartiene al grande sistema di fortificazioni austriache a presidio del confine italiano.

Durante la Prima Guerra Mondiale la sua funzione strategica era quella di chiudere il passaggio del Passo del Cimirlo e insieme alle opere di Civezzano sul fronte opposto, costituiva uno dei capisaldi del fronte est della fortezza di Trento. “ Batteria Roncogno” si trova leggermente più in quota rispetto al passo del Cimirlo a 805 metri di altezza e a 8 chilometri da Trento.

La sua costruzione durò dal 1879 al 1881; nel 1904 venne rimodernato. Le sue pareti furono costruite utilizzando in parte pietrame calcareo squadrato reperito in zona e per il resto proveniente dai forti di Lavarone e Folgaria.

Ha una struttura a ferro di cavallo e presenta un muro a est che lo stacca dalla collina. Nel marzo del 1913 erano a presidio del forte un comandante, 6 Landesschützen, 16 artiglieri da fortezza, 6 di riserva, 4 genieri, per un totale di 32 soldati.

Fin da prima dello scoppio del conflitto il forte era ritenuto già obsoleto dagli austro-ungarici che lo disarmarono spostandone gli armamenti sulla pendice settentrionale del Celva. Questo sistema di trinceramenti e batterie sono ancora oggi visitabili se muniti di torce; particolarmente interessante è il “Sentiero dei 100 scalini”.

Finita la guerra e divenuto territorio italiano, il Demanio Militare lo ha radiato dalle proprie proprietà il 12 agosto 1927 mediante Regio Decreto e nel 1949 divenne proprietà del comune di Trento.

Solo in tempi più recenti, nel 1989, si cercò di ristrutturarlo per poterlo preservare. Nel 2009 la Soprintendenza per i beni architettonici della Provincia di Trento, assieme all’Azienda Forestale di Trento – Sopramonte, hanno presentato un progetto di restauro della struttura fortificata. Nell’anno seguente sono stati realizzati al suo interno i lavori di riammodernamento su progetto degli architetti Port e Gorfer.

Ad oggi la gestione è affidata alla sezione di Trento CNGEI ( Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani ) con sede a Villamontagna.