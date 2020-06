Prova gratis il servizio Bikesharing Trentino E.Motion!

L’UMST Mobilità della Provincia autonoma di Trento promuove il servizio di bike sharing provinciale “E-motion” dopo l’avvio della nuova fase di gestione in concessione con Bicincittà dallo scorso 1 aprile.

La bicicletta è la soluzione più indicata per la mobilità urbana di medio e breve raggio, e lo è ancora di più in questo contesto di emergenza sanitaria: garantisce la distanza sociale, non inquina, permette spostamenti rapidi e tempi di parcheggio azzerati.

Dopo il lancio del bonus, che ha visto oltre 2000 domande già in corso di accettazione da parte dei vari Comuni in questi giorni, con i primi acquisti agevolati a cura dei cittadini che avevano chiesto il bonus, la Provincia promuove l’uso della flotta pubblica delle biciclette e in collaborazione con “Bicincittà” attiva la promozione #ReStart che offre la possibilità di utilizzare gratis per un mese i servizi del bikesharing “Trentino E.Motion”, situati a Trento, Rovereto, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele all’Adige.

La flotta di biciclette pubbliche, disponibili tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, consta attualmente di 51 stazioni per complessive 598 colonnine. Le bici in circolazione sono 196, di cui 74 elettriche.

La Provincia si è anche impegnata ad estendere il servizio di bike sharing “E.motion” attraverso 37 nuove “ciclo stazioni” – previste dal bando ministeriale che ha visto il riconoscimento alla Provincia da parte del Ministero dell’Ambiente di un contributo di 1 milione di euro – per un totale di 378 nuove colonnine.

Come si attiva la promozione del’uso gratuito per 1 mese:

1) registrati sull’app “BicinCittà” selezionando la città di tuo interesse;

2) vai nella sezione “Shop” e seleziona l’abbonamento #ReStart;

3) in fase di acquisto inserisci il codice sconto #RESTART20;

4) Pedala!

Per assistenza scrivere a info@bicincitta.com.

L’abbonamento #ReStart è disponibile sull’app BicinCittà e comprende 2 € di credito.

Al termine dei 30 giorni puoi decidere autonomamente se rinnovare l’abbonamento o lasciarlo scadere (in questo secondo caso non devi fare nulla, non è previsto il rinnovo automatico).

L’abbonamento annuale al servizio costa 30 Euro (comprensivi di 5 euro di credito)

La promozione è valida solo per nuovi utenti, fino al 15/06/2020.

