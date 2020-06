Incidente Lavis: dopo sei giorni muore il 40 enne Guido Casarotto. Stabili le condizioni di Christian Loner

Dopo sei giorni a lottare fra la vita e la morte il quarantenne padovano Guido Casarotto (foto) non ce l’ha fatta.

L’uomo, residente a Campo d’Oro in provincia di Padova, era dipendente di un’azienda farmaceutica specializzata in veterinaria e si era recato in Trentino per fare visita a degli allevamenti.

Sulla strada provinciale 235 (tangenziale Trento-Rocchetta) all’altezza di Lavis è rimasto vittima di un tragico incidente frontale (qui l’articolo) dal quale non si è più ripreso.

Il conducente dell’altra vettura, il 41 enne Christian Loner di Lavis, è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione e la prognosi è ancora riservata.

C’è comunque da parte dei medici un lieve cauto ottimismo.

La figlia di Loner, di sei anni, è rimasta invece illesa, anche se profondamente sotto choc.

Dopo il violento frontale le due auto si sono scontrate contro i guarda rail, uno per lato della carreggiata.

Gli altri automobilisti di passaggio hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari a bordo di due ambulanze, oltre all’elicottero, i vigili del fuoco di Lavis, la polizia locale e la polizia stradale.

I conducenti delle due auto sono apparsi fin da subito in gravissime condizioni e dopo essere stati stabilizzati sul posto, sono stati poi trasportati all’ospedale Santa Chiara e ricoverati in rianimazione.

Durante tutto il periodo in rianimazione Casarotto non ha mai ripreso conoscenza e ieri le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate al punto che non c’è stato più nulla da fare.

I familiari della vittima hanno deciso di donare di organi e quindi autorizzato i medici all’espianto.

Sulle cause dell’incidente stanno ancora indagando gli agenti della polizia locale e stradale. Le ipotesi sono un’improvviso malore di uno dei due automobilisti che avrebbe provocato un’invasione di corsia oppure una distrazione, magari dall’uso del cellulare.