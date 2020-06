Borgo Valsugana: continua il momento nero del commercio in centro, Montura verso la chiusura?

La nostra testata aveva raccontato all’inizio del 2019 il momento nero che riguardava il centro storico di Borgo Valsugana che aveva visto abbassare 4 storiche serrande del centro.

Il 2020, nonostante il rinnovamento dell’amministrazione Comunale guidata da Enrico Galvan, non sembra andare meglio, complice anche l’epidemia del Covid 2019.

Numerose attività infatti per il momento non hanno più riaperto le serrande.

Pubblicità Pubblicità

A questo si aggiungono delle perplessità sul futuro del punto vendita Montura che inaugurato in pompa magna un anno fà avrebbe dovuto rilanciare il paese, almeno a detta di molti.

Montura aveva deciso di investire a Borgo sposando il progetto Arte Sella aprendo più punti vendita con prodotti diversificati e l’organizzazione di una serie di eventi e attività legate al mondo della montagna, del trekking e dell’alpinismo all’interno degli “Spazi Livio Rossi” proprio in collaborazione con Arte Sella del presidente Giacomo Bianchi e del direttore Artistico Emanuele Montibeller ma ad oggi nulla di tutto ciò e mai stato fatto e Montura non ha ancora riaperto dopo l’epidemia e a quanto pare non lo rifarà più.

La stessa APT Locale visto l’arrivo del marchio di abbigliamento aveva spostato il punto di informazione in Corso Ausugum proprio di fronte alle vetrine Montura ed i loro vertici dichiaravano (dichiarazioni rilasciate il 23 Maggio 2019) : “l’apertura del nuovo punto info è stato portato avanti da Apt Valsugana Lagorai in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ambito del progetto di riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico“.

Parole purtroppo ad oggi rimaste sulla carta stampata come ormai accade da anni.

Le dichiarazioni rilasciate dall’assessore Patrizio Andreatta (che risulta essere tra resto dipendente di APT Valsugana Lagorai) ad una nota testata nei giorni scorsi che citavano: “comune e Pro Loco hanno pensato di installare pannelli decorativi raffiguranti scorci di Borgo al posto delle vetrine vuote” hanno fatto rabbrividire molti commercianti e cittadini che replicano marcando che se queste sono le “strategie” e la lungimiranza dell’amministrazione comunale per rilanciare un centro storico che ormai da più di 10 anni aspetta in primis la revisione del PRG sbandierato in ogni campagna elettorale per poi essere puntualmente dimenticato, nessuno investirà più in centro.

Pubblicità Pubblicità

Nessun piano concreto quindi con un centro storico tra i più belli del Trentino attraversato dal suggestivo fiume Brenta lasciato all’abbandono più totale senza nessuna iniziativa concreta e lungimirante dagli organi preposti.

Contattati telefonicamente nessuno dei vertici di Montura hanno voluto rilasciare delle dichiarazioni nel merito della fine che farà il punto vendita di Borgo Valsugana.