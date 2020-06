Apertura CUS – Centro Nautico Universitario Augsburgerhof sul lago di Caldonazzo.

A partire dal 3 giugno 2020 riaprirà il Centro Universitario Nautico Agusburgerhof per la stagione estiva.

Gli studenti e gli iscritti potranno cosi riprendere confidenza con il lago e iniziare a praticare l’attività sportiva come tutte le estati.

Un’ esigenza sentita, anche perché l’estate sta per iniziare e la voglia di sport acquatici si fa sentire.

Le disposizioni sulle regole stabilite per la riapertura sono state fornite dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle federazioni sportive, e dalla PAT.

L’implementazione dei protocolli COVID ha portato ha un crono programma temporale, che prevede una prima fase sperimentale dal 3 – 14 giugno, in cui l’accesso alle strutture e l’uso delle attrezzature del circolo situato sul Lago di Caldonazzo, sono vincolate ad una prenotazione oraria, giornaliera, e rigorosamente contingentate nel numero max di 60 persone.

Si procederà solo al noleggio delle canoe, e imbarcazioni singole.

Gli orari di apertura saranno pomeridiani dalle 14 alle 20 dal lunedì al sabato e nel weekend dalle 10 alle 20.

Ci sarà la misura della temperatura all’ingresso del Centro e la compilazione di un’auto dichiarazione.

Non verrà garantito un servizio di assistenza in acqua, e per l’ingresso al circolo universitario si dovranno rispettare le norme del DPCM 17.5.2020 art.1, per cui sarà obbligatoria la mascherina e la distanza di sicurezza.

Dopo la prima fase, si potrà verificare la situazione e procedere con nuove aperture a più persone e più attività.

Dipende, come in generale per tutte le attività, dal venir meno dell’emergenza Covid.