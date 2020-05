“Next Generation EU”: il nuovo piano da 750 miliardi, anche a fondo perduto

Il piano di aiuti, che fino a pochi giorni fa era stato chiamato Recovery Fund generando forti scontri tra nord e sud Europa, è stato ribattezzato ieri dalla Presidente Ursula Von der Leyen con il nome di “Next Generation EU“.

Il cospicuo piano economico per aiutare l’Europa ad uscire dal disastro Covid-19, presentato dalla Presidente della Commissione Europea, prevede aiuti per un totale di 750 miliardi, 500 dei quali saranno a fondo perduto e 250 con prestiti a tassi che si preannunciano molto bassi da ripagare in 30 anni a partire dal 2028.

Per raccogliere i 750 miliardi la Commissione prevede di alzare temporaneamente il tetto delle risorse proprie del bilancio comune al 2% del PIL UE, andando a finanziarsi direttamente sul mercato.

I fondi saranno versati agli Stati maggiormente colpiti dal Covid con l’Italia in testa e comunque rispettando la contribuzione di ciascuno stato al bilancio triennale ancora da valutare.

Se la proposta sarà così decisa, all’Italia arriverebbero 172 miliardi di cui 82 a fondo perduto e 91 in prestiti, dopo di noi solo la Spagna. Per avere questi soldi probabilmente ci saranno delle condizioni. Si pensa infatti, ad un possibile negoziato con gli altri stati membri a cui presentare periodicamente i propri piani nazionali di riforma.

L’Olanda parla di posizioni distanti, secondo l’Austria invece il piano è una buona base di partenza per poter negoziare. La strada verso il piano finale però è ancora lunga, perchè serve il sì definitivo dei 27 il 18 giugno, ma la Presidente Von der Lelyen avrà sicuramente il pieno appoggio di Macron e Merkel.

Da ricordare che il nuovo “Next generation EU” è solo uno degli strumenti messi in campo dalla Commissione Europea, si aggiunge poi “sure” la cassa integrazione europea, i fondi della banca europea degli investimenti e il “mes” che per ora l’Italia non chiede.

