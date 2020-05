De Bertoldi (FdI) alza la voce: «Baracetti non poteva permettersi di escludere Agire per il Trentino»

Continuano le giornate difficili per la coalizione di Centro destra dopo lo strappo fra il candidato Sindaco Baracetti e il movimento Agire per il Trentino.

Dopo la discesa in campo di Marcello Carli, che ha dato la sua disponibilità come candidato sindaco per la costruzione di un nuovo polo che ha suscitato l’interesse del movimento di Claudio Cia e dell’Udc, fanno riflettere le dichiarazioni del senatore Andrea De Bertoldi

Il senatore di Fratelli d’Italia dopo la ripresta degli incontri con la coalizione di centro destra aveva chiesto un cambio di marcia arrivando anche a mettere in conto un cambiamento del candidato sindaco Baracetti.

«Baracetti non poteva permettersi di escludere dalla coalizione Agire per il Trentino, spero solo che sia stato un incidente di percorso» – dichiara il senatore che spiega che una decisione così importante doveva essere presa all’unanimità e non certo da una singola persona.

Il senatore nell’analizzare la situazione politica dell’alleanza si chiede comunque il perché molti pezzi si siano persi per strada: «Prima Progetto Trentino, poi quelli della Civica Trentina ed infine Agire per il Trentino, giudico queste perdite molto gravi per una coalizione che intende vincere le elezioni di una città come Trento»

Ma non è tutto perché Andrea De Bertoldi incalza la coalizione: «Spero che chi guida la coalizione riconosca presto i suoi errori e faccia subito un dietrofront».

Sulla discesa di Marcello Carli nell’agone politico il senatore ha le idee chiare: «Non si sarebbe dovuto arrivare a questo, fra Carli e Baracetti si sarebbe dovuto mediare per trovare un solo nome come candidato».

Il senatore conferma che chiederà subito un incontro con gli alleati per avere un chiarimento su quanto successo con il movimento di Claudio Cia.

