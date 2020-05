280 gilet arancioni ieri in piazza a Trento contro il governo e per la «lira» italica

I Gilet Arancioni hanno riempito – alquanto a sorpresa – le piazze italiane, a Trento ieri mattina erano in 280.

La loro dichiarazione politica vuole la fine del governo Conte non eletto dal popolo; votazioni a ottobre e Lira Italica, moneta parallela e di uguale valore rispetto all’euro.

Dichiaratamente contrari alla vaccinazione sia per il Covid-19 che per un eventuale vaccino antinfluenzale obbligatorio.

Pubblicità Pubblicità

Alla domanda, chi sono i Gilet Arancioni il coordinatore regionale per il Trentino Alto Adige, Renato Calcari, ha risposto: “Ex 5 stelle delusi come lo sono tanti elettori del centro destra a causa dell’immobilismo dei partiti che hanno votato, No Vax e cittadini che non si sono mai interessati di politica.”

Per il 2 giugno è stata organizzata una manifestazione nazionale a Roma per quale il fondatore Antonio Pappalardo ex generale dei Carabinieri, tuona: “ Non ce ne andremo da Roma, fino a quando non se ne saranno andati loro” e si riferisce al governo.

A Milano, presente Pappalardo, è arrivata la provocazione: tutti senza mascherina e nessuno ha osservato il distanziamento sociale: saranno denunciati.

A Trento invece le regole sono state rispettate, ma la determinazione è la stessa. Ma chi sono i Gilet Arancioni? Sono realmente un movimento popolare in grado di riproporre il successo e l’entusiasmo dei 5 Stelle della prima ora?

Ieri la votazione palese dei partecipanti all’assemblea popolare che si è tenuta sotto il palazzo della Regione, ricordava le prime manifestazioni di Grillo.

Pubblicità Pubblicità

Avranno l’irruenza per far cadere il Governo o piuttosto sono nate per intercettare un malcontento popolare diffuso e renderlo innocuo?

Dal programma i Gilet Arancione parrebbero un movimento di destra, poi si scopre che il generale Pappalardo proprio per i suoi incarichi governativi, più che un militare è un uomo del Palazzo, diciamo che ha fatto parte integrante del potere.

Nel 2006 è stato leader dei Forconi e nel 2011 è stato tra gli artefici della “rivolta dei Tir“: realtà che hanno avuto la durata di un fuoco di paglia, pur nascendo da una protesta di popolo.

Nel 2018 ha denunciato il Ministro degli Interni Salvini per sequestro di persona, per il caso Diciotti. Più che il tempo, saranno gli eventi a dare o meno credibilità ai Gilet Arancioni.