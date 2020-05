Stamane a Trento in piazza contro il governo Conte le «mascherine Tricolori» e i «gilet Arancioni»

Quella di oggi sarà una mattinata all’insegna dei movimenti d’opposizione al governo Conte.

Alle 10 in piazza Cesare Battisti quinta manifestazione delle “ Mascherine Tricolori” che danno voce nelle piazze di tutta Italia, alla protesta delle partita Iva, ma anche di semplici cittadini alle prese con la crisi economica conseguenza diretta della dittatura sanitaria in corso.

Sempre alle 10, ma in Piazza Dante si terrà l’assemblea popolare dei Gilet Arancione del Trentino Alto Adige che fanno riferimento al movimento creato dal Generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo già presidente del Cocer, sottosegretario al Ministero delle Finanze, Vice Presidente della Commissione Difesa e membro della Commissione Terrorismo e Stragi del Governo Ciampi.

In dieci giorni il gruppo trentino ha raggiunto i 300 iscritti. Tre i punti principali del programma dei Gilet Arancioni: fine del governo Conte non votato dal popolo.

Istituzione di un’ Assemblea Costituente per approvare una nuova legge elettorale in linea con i principi costituzionali, per andare ad ottobre ad elezioni per il rinnovo del parlamento, i cui membri sono tutti abusivi; coniazione della moneta nazionale, lira italica, da distribuire alle famiglie prive di reddito e alle micro, piccole e medie imprese per la ripresa delle loro attività produttive.

L’assemblea popolare sarà organizzata oggi in 29 piazze italiane. In occasione di quella di Trento, saranno eletti il coordinatore del Trentino e dell’Alto Adige, il segretario amministrativo e sei consiglieri. A breve saranno organizzati degli incontri, ai quali prenderà parte anche il Generale Pappalardo.