Paccher, Guglielmi, Testor e Job al flashmob di protesta al Brennero: «Austria riapre il confine con l’Italia»

Ivano Job, Roberto Paccher e Luca Guglielmi assieme alla Senatrice Elena Testor ieri mattina, non sono voluti mancare in occasione del flashmob di protesta contro la chiusura dei confini Italia-Austria tenutosi al Brennero.

Insieme a loro anche Walter Kaswalder, e il presidente del partito Fassa Armando Mich.

Guglielmi sottolinea l’importanza di passare dalle parole ai fatti, chiedendo una dimostrazione all’Euregio, regione per eccellenza dell’Europa, che mai come in questo momento deve dimostrare vicinanza ai territori attraverso aperture e non mettendo in campo chiusure per convenienza e/o scelte politiche.

“E’ nei momenti di difficoltà che si vede l’efficacia di uno strumento e non nei momenti di utilizzo quotidiano ed è questo, sicuramente, un momento di difficoltà. Si auspica una presa di posizione del Presidente della Regione Trentino Alto Adige Arno Kompatscher, vista anche la scarsa partecipazione oggi della compagine di maggioranza del governo alto-atesino.”

“Non capiamo quindi l’arbitraria decisione del Premier austriaco di non voler compiere un atto doveroso, di coraggio e di responsabilità. Non solo. Sono questi i momenti storici in cui si capisce se un percorso, come quello dell’Euregio, può continuare o meno. L’emergenza Covid-19 è una sfida che può portare ad un rafforzamento o all’indebolimento di un’istituzione e per questo motivo se si vuole ulteriormente puntare sull’Euregio è necessario procedere all’apertura delle frontiere con le due Province autonome di Trento e Bolzano da parte del Land Tirolo. Le nuove linee guida per il turismo e la libertà di movimento presentate dall’Unione Europea parlano di apertura dei Confini, ma usando cautela e approccio coordinato privilegiando allentamenti di controllo alle frontiere fra “Paesi” e “Regioni” dell’UE con profili di rischio basso” – dichiarano in una nota i Consiglieri provinciali presenti