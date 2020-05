Movida Trento: «Nei primi giorni verrà privilegiata l’informazione rispetto all’azione sanzionatoria»

Il prefetto Sandro Lombardi ha convocato ieri una riunione per fare il punto sulla movida di Trento città, già oggetto di discussione nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

La riunione si è svolta ieri pomeriggio nel palazzo della Provincia e hanno partecipato il questore Claudio Cracovia, gli assessori Roberto Failoni ed Achille Spinelli, la vicesindaca del Comune di Trento Mariachiara Franzoia, l’assessore Roberto Stanchina, il vicecomandante della polizia locale Luca Sattin, il comandante dei Carabinieri Simone Salotti e il comandante della Guardia di Finanza Mario Palumbo. Erano presenti alla riunione anche i rappresentati di alcune categorie economiche: il presidente di Asat (albergatori) Gianni Battaiola, il presidente di Fiepet (esercenti pubblici) Massimiliano Peterlana e il responsabile dello sportello di sicurezza di Confocommercio Mario Garavelli.

Dalla riunione è emerso che nei primi giorni verrà privilegiata l’informazione rispetto alla sanzione. Se i partecipanti alla movida sapranno autodisciplinarsi, si eviteranno le sanzioni a tappeto.

Le Forze dell’ordine saranno presenti in gran numero nei luoghi della movida e osserveranno il comportamento generale, controllando il corretto utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza.

Se i giovani e gli adulti dimostreranno di avere senso di responsabilità non verranno adottate le misure drastiche previste. In caso contrario si procederà con le sanzioni, e cioè: riduzione degli orari di apertura, divieto di asporto, multe (da 400 a 3 mila euro per gli esercenti) e sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.

L’assessore provinciale Failoni nella conferenza stampa di ieri alle 13.00 si è espresso così: «C’è la volontà di lavorare assieme e fare in modo che chi giustamente, finalmente, vuole godersi un aperitivo, la cena o una serata in compagnia, lo faccia in sicurezza. Nei prossimi giorni ci sarà una grande attenzione su questo tema, privilegiando, nei primi giorni almeno, l’informazione all’azione sanzionatoria, tenendo sempre a mente il principio che chi sbaglia paga. Chiediamo quindi la massima responsabilità a tutti anche se ci sembra che da parte dei gestori ci sia molta attenzione agli aspetti legati alla sicurezza. Non possiamo permetterci errori e tornare indietro».

L’invito rivolto a tutti è quindi quello di continuare ad utilizzare le mascherine e di osservare il distanziamento sociale, così come le altre indicazioni che sono state inserite nei protocolli relativi alla riapertura delle attività economiche.

Norme che dalle foto pubblicate in questo articolo e scattate in via Oriola ieri sono state ormai dimenticate da quasi tutti.