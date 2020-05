Michael Moser è il nuovo segretario organizzativo di AGIRE per il Trentino.

Il movimento territoriale AGIRE per il Trentino ha un nuovo segretario organizzativo: Michael Moser. Classe 1997, cembrano doc e studente di giurisprudenza all’Università di Trento, ha aderito ad AGIRE nel 2017, dove ha ricoperto il ruolo di Coordinatore per la Valle di Cembra e di responsabile del tavolo tematico dell’agricoltura.

La nomina, convintamente voluta dal segretario politico e consigliere provinciale Claudio Cia, dà immediata continuità all’attività del movimento, dopo l’uscita improvvisa nei giorni scorsi del predecessore – Sergio Binelli – per passare ad altro partito.

Da sempre legato al mondo autonomista e appassionato della storia e tradizioni locali, Moser è stimato all’interno di AGIRE per la sua sensibilità verso le istanze e i bisogni della gente che vive nelle nostre valli, la capacità di dialogo e la volontà di puntare a un rafforzamento della presenza del movimento sul territorio trentino.

Il giovane segretario organizzativo avrà l’importante compito di supportare la funzione politica all’interno di AGIRE, garantendo il collegamento con i coordinamenti territoriali e gli iscritti, puntando al rafforzamento organizzativo del movimento.

«Credo sia necessario un processo che faccia emergere le tante figure valide presenti all’interno di AGIRE che fino ad oggi – nonostante i contributi offerti all’attività politica del Movimento – sono rimasti nelle retrovie così da costruire anche un futuro per il Movimento.» – Così Moser dopo la sua nomina

E ancora: «È mia intenzione iniziare a investire maggiormente sulle valli visto che al momento il partito è molto sbilanciato verso la città di Trento. In futuro occorrerà coinvolgere nuove persone anche nelle valli in cui non siamo riusciti a costituire un coordinamento territoriale. A questo proposito annuncio che prossimamente verrà presentato il Coordinamento Valli del Noce e che stiamo lavorando per ampliare la nostra presenza in valle di Fiemme e in Primiero».

Per quanto riguarda le elezioni comunali Moser spiega che: «sono sicuramente una base di prova importante per il nostro movimento che in alcuni comuni si presenterà con una propria lista ed un proprio candidato sindaco e in altri vedrà i nostri rappresentanti scendere in campo con delle civiche. Da parte nostra, come movimento, ci sarà il massimo sostegno per tutti i candidati, per aiutarli a svolgere la migliore campagna elettorale possibile in modo da riuscire ad entrare nei comuni trentini per dare risposta ai bisogni e alle preoccupazioni dei cittadini»