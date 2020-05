La necessità di essere normali, o eroi. Movida trentina, Il Prefetto, le sanzioni, le soluzioni

Tra tutte le disgrazie che poteva portare la pandemia, una tra le più drammatiche è l’uccisione della socialità.

E di riflesso l’uccisione della gioventù, il nostro futuro, quella che ci darà la gioia dei nipoti, ci aiuterà da anziani, quella che ci chiuderà gli occhi.

Cosa abbiamo fatto da giovani per innamorarci, creare una nostra personalità critica, scoprire la condivisione con gli altri e capire che nel nostro posto del mondo possiamo cavarcela da soli? Le stesse cose che fanno oggi: ci siamo aggregati, per dialogare.

Ma oggi l’aggregazione comporta sacrificio e responsabilità, due cose che mal si conciliano con la spensieratezza dell’adolescenza e della gioventù che ancora deve sbattere contro le durezze della vita.

Era facilmente ipotizzabile che alla prima riapertura dopo mesi di necessari arresti domiciliari ci sarebbe stata una corsa all’altro, amicizie, amori, corteggiamenti lasciati in sospeso, voglia di evasione e leggera euforia, anche aiutati da uno spritz, che è comunque un antidepressivo, come lo è una passeggiata nel bosco, o un bacio.

Ed è proprio l’euforia che ci fa dimenticare che non è ancora finita, che la pandemia può ricominciare e tornare a fare morti, ma soprattutto a richiudere nuovamente gli spazi della socialità.

Ieri su questo c’è stata una riunione promossa dal Commissariato del Governo con i rappresentanti delle forze dell’ordine, le istituzioni locali, i rappresentanti delle categorie.

I punti nodali sono molteplici: La necessità di mantenere l’ordine pubblico, con controlli diffusi ed erogazione di sanzioni ai trasgressori. Ma anche la necessità di dare ossigeno a chi non incassa da troppi mesi, e rischia la chiusura, dopo aver investito soldi e tempo nella messa in regola della propria attività.

I locali trentini come in tutto il mondo sono una risorsa territoriale, sono un polo sociale con una funzione importante in un’epoca che tende a uccidere la comunicazione diretta, figuriamoci in un’epoca che uccide sul serio. Spesso offrono un punto di ascolto, un rifugio, anche dai peccati, a volte sono il nido di un amore, lo scrigno di promesse eterne.

Sono anche un luogo dove pensare a nuove idee, fuori dai canoni ufficiali di un qualsiasi studio professionale, un luogo dove fare affari, fare la pace con i colleghi, dove pensare, dove esprimersi, dove conoscere e dove imparare. Sono un ammortizzatore del disagio sociale.

Ecco perché è necessario che i locali restino aperti, e per fare questo vanno aiutati e difesi, e soprattutto va distinta la loro diretta responsabilità nella trasgressione delle regole.

In un topos urbano dove la mattina vengono rinvenute bottiglie e lattine che esulano dal locale pertinente, questo non può essere identificato come colpevole di mancati controlli ed erogazione di alcolici priva di criterio. E questo distinguo va assolutamente applicato da chi è deputato alla prevenzione e repressione.

Nella panoramica delle soluzioni Confcommercio Trentino su questo sta lavorando con nuove idee da proporre ai soci, per appunto evitare che soffrano di chiusure e sanzioni, spesso non dettate da responsabilità diretta. La PAT sta facendo altrettanto. Il Comune ha dichiarato massima attenzione su questo problema.

E bene hanno fatto il Prefetto Lombardi, così come il Questore Cracovia ad usare un tono conciliante, sia pure condizionato dalla necessità e urgenza di fare presto perché poi, alla ripresa della pandemia da inosservanza delle regole, non ci sarà più nulla da fare. Un responsabile della sicurezza di un territorio come il Prefetto o il Questore non possono umanamente prendersi un tale rischio, che comporta la fine non solo della carriera ma della propria vita civile. Questo va ben compreso, prima di argomentare a vanvera.

Ieri, da parte degli assessori Spinelli e Failoni, è stato apprezzato il fatto che la maggior parte degli esercenti siano associati alle categorie. Questo ha permesso una pronta informazione e assistenza, e il servizio sarà inevitabilmente maggiore ora che si capito che insieme si può combattere con ragionevole successo ogni situazione critica.

Un’ aggregazione quindi, che permetta assieme la salvaguardia di una attività imprenditoriale, ma soprattutto di una identità, di una dignità. Perché difficilmente un esercente informato, supportato e difeso potrà essere sanzionato ingiustamente.

Quanto detto deve essere recepito e compreso perché mai, come in questo periodo la battaglia è combattuta da tutti noi in prima linea, con enormi sacrifici, accettando con dignitosa umiltà privazioni e dissoluzione del lavoro di una vita, e spesso rischiando la pelle, come ogni categoria che ha deciso di riaprire anche per aiutare l’Italia e il Trentino a far ripartire l’economia, senza aspettare con piagnistei aiuti pubblici che non sono nel DNA dei trentini, abituati al lavoro a testa bassa contro qualunque difficoltà, dunque Eroi.

E la grande beffa sarebbe veder multare gli Eroi.

