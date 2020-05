Immuni e notifiche Covid sui cellulari Android: importante fare chiarezza

Una notizia circola da un paio di giorni tra i vari social network. Si tratta dell’attivazione, per ora solo per i sistemi operativi Android, della voce, nelle impostazioni sotto la voce Google, delle “Notifiche relative all’esposizione al Covid-19”.

Molti ‘video informazione’ che circolano negli ultimi giorni attraverso i vari mezzi di comunicazione moderni come WhatsApp, Telegram, Facebook e YouTube denunciano l’attivazione di tale servizio senza il consenso dei possessori degli smartphone.

Servizio che, sostengono questi video, controllano attivamente spostamenti e attività delle persone interessate. Tutto questo, ovviamente, violando la privacy dei cittadini. Insomma, sembrerebbe un sistema di controllo sociale ma la realtà, fortunatamente, è ben diversa.

Pubblicità Pubblicità

Sempre contattando Google e analizzando quanto scritto sulle linee guida, si scopre che tale voce aggiunta al menù delle impostazioni, a seguito di un aggiornamento, non è nient’altro che una predisposizione.

Tale operazione serve per rendere disponibile, nel caso l’utente lo voglia, il proprio telefonino o tablet per l’utilizzo della App Immuni, resa disponibile dal ministero della salute del nostro Paese.

E’ la stessa azienda della Silicon Valley a spiegare, nella pagina che descrive il servizio, che “Per usare questo sistema, devi scaricare l’app dell’autorità sanitaria pubblica competente” aggiungendo, sempre all’interno della sezione spiegazione del servizio, che per iniziare servono una serie di passaggi tra cui l’attivazione della geolocalizzazione.

Senza il download dell’app non è possibile nessun tipo di tracciamento. Sembra quindi che il clamore o soprattutto, la preoccupazione del controllo sociale, in questo caso possa rientrare.

Quindi possiamo tranquillizzare i nostri lettori che il proprio smartphone continuerà a monitorarci né più e né meno di prima e secondo le impostazioni che noi gli avremo dato e senza urlare in questo caso al complotto in quanto si tratta semplicemente di un servizio aggiuntivo, una possibilità che viene data al fruitore finale e non imposta.

Si potrebbe obiettare che, sotto il profilo della privacy, si doveva chiedere di poter scegliere se installare o meno questa implementazione. Il pensiero è lecito ma è come se, all’interno di casa, installassimo una presa in più che ci predisponga all’utilizzo di un servizio.

Servizio che ovviamente possiamo non utilizzare e la cui periferica poco potrà servire senza un device adatto per visualizzare tale servizio. Quindi non ci dobbiamo preoccupare più di tanto.

Possiamo concludere che, per ora, siamo ancora liberi di scegliere se vogliamo o no essere monitorati in nome di questa pandemia Covid 19.