Il colosso Amazon arriva a Trento: magazzino su un’area Sait e 100 posti di lavoro

Il colosso dell’e-commerce Amazon ha deciso di diffondere la sua rete logistica e commerciale anche al Trentino. Il magazzino dovrebbe sorgere a Spini di Gardolo, su un terreno di proprietà della Sait.

La trattativa con il Consorzio è già in stato avanzato. L’affare appare parecchio conveniente soprattutto per il Sait che aveva acquistato il terreno in un periodo di espansione dell’attività, ma che ora non serve più.

Si tratta di una struttura che andrà costruita ex-novo, e se il magazzino dovesse realmente aprire saranno previsti quasi 100 posti di lavoro.

Non c’è comunque la certezza assoluta dell’apertura, soprattutto per i vari passaggi burocratici tra il Comune, la Provincia e Amazon.

La posizione del magazzino a Spini di Gardolo è parecchio strategica: si trova a poca distanza dall’uscita dell’autostrada e si possono raggiungere in maniera agevole sia le valli del Trentino che dell’Alto Adige. La distribuzione dei pacchi sarà quindi molto più veloce.

Amazon è già presente a Trento dove ha aperto un punto di smistamento merci in Via Monaco a Spini di Gardolo anche se l’ubicazione non è delle più felici, il capannone infatti non offre molti parcheggi.

Amazon ha aperto un grosso centro di smistamento a Verona col quale serve Veneto e Trentino Alto Adige e quello di Via Monaco è il magazzino regionale di riferimento.

Probabilmente la necessità di essere veloci nella scelta è stata una cattiva consigliera ed è stato scelto un capannone che non è idoneo alle necessità dei lavoratori.

Lavoratori che dovrebbero venire a lavorare senza macchina o utilizzare anche per gli spostamenti, i camioncini utilizzati per le consegne.

Il grande afflusso a tutte le ore del giorno dei padroncini che caricano e scaricano tra macchine di proprietà e mezzi di lavoro si sente, viene calcolato un movimento di circa 200 veicoli al giorno, senza contare i camion quelli che portano la merce

Da qui appunto l’esigenza di costruire una struttura più grande e ben definita.

2 anni fa anche il colosso svedese Ikea aveva tentato di aprire a Trento ma alla fine l’operazione non era riuscita a decollare.