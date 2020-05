Anche il Comune di Borgo d’Anaunia ha il suo nuovo CAP (codice di avviamento postale)

Come giù avvenuto per il nuovo Comune di Novella, anche al neonato Comune di Borgo d’Anaunia è stato assegnato un nuovo CAP (codice di avviamento postale), che da qualche giorno è 38013.

Il nuovo CAP identifica in maniera univoca e in via esclusiva il neonato Comune, guidato dal commissario straordinario Massimo Fasanelli, in ottica di un continuo miglioramento dei processi logistici e dei servizi postali erogati alla clientela.

Per un periodo di transizione che, in considerazione del particolare contesto di emergenza sanitaria in atto verrà esteso da 6 a 12 mesi, sarà comunque possibile utilizzare contestualmente il CAP già in uso.

Pubblicità Pubblicità

Poste Italiane sta poi provvedendo a darne opportuna informativa alla clientela, anche tramite pubblicazione sul sito web.

Il nuovo Comune di Borgo d’Anaunia, che conta quasi 2.500 abitanti, è nato ufficialmente il 1° gennaio di quest’anno dalla fusione dei Comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco. Si tratta di una delle 29 fusioni di Comuni in Trentino-Alto Adige approvate in anni recenti.

Prima del nuovo Comune di Borgo d’Anaunia, nato ufficialmente lo stesso giorno di quello di Novella, in Val di Non erano già stati costituiti con un processo di fusione i Comuni di Predaia, Ville d’Anaunia, Contà e Amblar-Don.

Pubblicità Pubblicità