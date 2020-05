Alla portela avanti come al solito, le regole non valgono per tutti

A questo punto non si può che riconoscere che a mancare è solo la volontà politica, senza la quale non è possibile riportare la legalità nel rione della Portela.

Si continua così con la solita logica dei due pesi e due misure.

La foto scattata ieri pomeriggio in Piazza Santa Maria Maggiore propone l’immagine di un numeroso gruppo di persone che non osservano la distanza sociale, ma nemmeno indossano la mascherina: per tutti i trentini un obbligo.

Per tutti gli operatori commerciali una spada di Damocle sulla testa che può costare alcune centinaia di euro di multa, ma per loro no.

Il paradosso è che non si tratta di un allegro ritrovo di ex compagni di scuola, ma un momento di relax di spavaldi spacciatori in attesa di ricevere gli ordini per le consegne.

Un altro paradosso è che a indossare la mascherina ed a essersi seduto ad un paio di metri di distanza da solo su una panchina, sia un venditore di rose che pazientemente aspetta di iniziare a lavorare.

Stesse situazioni di emarginazione, ma vissute in modo diametralmente opposto.

Il gruppo dimostra di fregarsene allegramente, mentre un altro immigrato si è educatamente adeguato alle regole.

Il tutto sotto gli occhi dei residenti, degli operatori commerciali che ancora devono attenersi alle regole e se non lo fanno, vengano multati senza tentennamenti.

Ripristinare la legalità nel quadrilatero del degrado non vuol dire solo sospendere una licenza oppure presidiare le vie con qualche pattuglia, ma bisognerebbe anche fare in modo che tutti rispettino le stesse regole. Fino a quando questo non accadrà ci sarà sempre chi isolato si adeguerà e chi invece continuerà a fare quello che vuole, senza rispetto e disponibilità ad integrarsi.

(c.c.)