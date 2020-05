Sait, «Guerra del Pane»: l’amaro appello del panificio Larcher di Ravina

La decisione del Sait di affidare ad unico panificatore la produzione del pane per i punti vendita della Valsugana, Trento e Rovereto ha di fatto generato una “ guerra del pane”.

Una scelta che facendo perdere una consistente quota di mercato a chi forniva il pane, porterà ad un ridimensionamento del personale e a mettere in discussione gli investimenti fatti anche per far fronte alle richieste del Sait.

Il paradosso lo si ha a Ravina dove ha sede il panificio Larcher che continuerà a tenere aperto il proprio punto vendita, ma non fornirà il negozio del Sait.

Il rammarico dei titolari sta tutto in un comunicato col quale si rivolgono ai loro clienti: “Il Panificio Larcher è da sempre un riferimento costante e imprescindibile per le nostre comunità di Ravina, Belvedere e Romagnano. Tante sono le generazioni che si sono susseguite mantenendo la tradizione familiare di creare prodotti di qualità elevata.

Il Panificio Larcher da sempre rifornisce le catene alimentari presenti sul territorio. Fra queste anche il Sait e, in particolare, il supermercato del centro commerciale di Ravina. Come tanti di voi avranno letto sui giornali, con un po’ di tristezza e a malincuore, le ultime vicissitudini che hanno caratterizzato il Sait hanno portato al risultato che la catena alimentare si affiderà ad un unico panificatore per il territorio della Valsugana, Trento e Rovereto. E quindi tagliando fuori tutti gli altri panificatori, tra cui il Panificio Larcher, che dovranno ridimensionare il proprio carico lavorativo e il capitale umano.

A fronte di tutto questo, il Panificio Larcher garantirà comunque l’apertura del panificio del paese e del negozio “Pan Caffè” di Via Belenzani. Rimane comunque un po’ di amarezza per quanto successo, alimentata anche dalla scelta, seppure legittimata da norma europea, da parte del Sait di non riportare sull’etichetta del pane venduto la denominazione del Panificio Larcher in qualità di panificatore e fornitore.

Il Panificio Larcher intende ringraziare tutta la comunità dei paesi di Ravina, Belvedere e Romagnano che ha mostrato particolare solidarietà e affetto a fronte di quanto successo. permettetemi di rinnovare la vicinanza e la solidarietà al nostro panificio di Ravina, e di ringraziare Bruna e Andrea per quello che hanno fatto finora e per l’impegno che continueranno a mantenere”.

