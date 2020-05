Recovery Fund: propaganda o realtà?

E’ stata presentata la proposta dalla Commissione Europea , che verrà poi discussa, del pacchetto del Recovery Fund.

Il progetto è quello di stanziare 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti da restituire. La commissione ha proposto di dare all’Italia 172,7 miliardi di Euro di cui 81.807 miliardi come aiuti mentre il restante (90.938) come prestiti.

Il tutto, sembra, verrà finanziato con Bond Europei emessi dalla Commissione e che verranno restituiti attraverso tassazioni Europee come la plastic tax o la web tax.

Pubblicità Pubblicità

Questo non comporterà un aggravio da parte degli Stati del loro contributo al bilancio Europeo ma i prestiti andranno direttamente alle capitali che dovranno restituirli a tassi agevolati sul lungo termine.

Per ora non si parla di vincoli per avere o utilizzare tali importi, ma solamente della bontà della spesa. Resta da chiedersi se tutto questo in realtà non nasconda dubbi fini permettendo a istituzioni sovranazionali di poter intervenire nella gestione del governo e della spesa nazionale.

Di certo un programma di aiuti non basato sul fondo perduto ma sull’imposizione di tasse per poterlo rimborsare, potrebbe dimostrarsi poco azzeccato.

L’introduzione di tasse specifiche, si a livello comunitario, ma poi ovviamente istituite localmente sui vari territori nazionali, potrebbe portare a un rallentamento dell’economia.

Una tassa messa non per redistribuire ma per pagare un debito, molto spesso, produce un effetto restrittivo invece che espansivo. Sembra assodato il fatto che gli stati, presentando il programma di spesa alla UE che dovrà approvarlo, dovrà tenere in considerazione i punti di sviluppo economico proposti e prioritari per l’Europa.

Pubblicità Pubblicità

Nella fattispecie i più importanti sono, Green deal e digitale insieme a turismo e trasporti. In questa proposta è compreso il Solvency Instrument con lo scopo di aiutare i paesi più in difficoltà evitando investimenti pubblici per i paesi più indebitati.

C’è da ricordare che tutto questo rimane al momento solo una proposta. Adesso toccherà il negoziato con tutti i paesi. Il fine è quello di far accettare tale proposta anche ai più diffidenti come Austria, Danimarca, Svezia e Olanda, legati a un criterio di austerità e poco propensi a elargire contributi a fondo perduto ai paesi spendaccioni e poco ligi alle regole del sud Europa.

In conclusione sembra che si sia proposto il minor male possibile, che si sia fatto uno sforzo propositivo sapendo che, in fase di negoziato, si sarebbe potuto cambiare tutto come si doveva fare senza dare la colpa alla UE.

Per vedere se tale illazione si concretizzerà dobbiamo solo aspettare la fine dei negoziati. Confidando sulla buona disponibilità dei paesi del Nord Europa.