La lega chiede al Sindaco misure economiche di supporto per il turismo

Si è svolta nella mattinata di ieri giovedì 28 maggio la conferenza stampa dei rappresentanti istituzionali della Lega di Trento per proporre un ragionamento sulle politiche turistiche locali e nazionali.

La Provincia già a fine aprile stava lavorando con i rappresentanti istituzionali del territorio, in merito alle iniziative per il turismo trentino in vista della Fase 2, quella definita della ripartenza; dopo aver contribuito al dibattito d’aula della scorsa settimana con diverse proposte su materie economiche e sociali, ieri i consiglieri comunali hanno presentato un documento con richieste precise per l’amministrazione in materia di turismo.

Tra le preoccupazioni della città in questi primi giorni di ripresa, – hanno dichiarato durante la conferenza stampa – vi è il rispetto delle prescrizioni da parte di tutti, per tutelare la città; la Lega propone di predisporre una campagna comunicativa che diffonda le regole del corretto vivere collettivo per questo periodo di post-emergenza, per tutelare anche il nostro sensibile tessuto economico che tenta di riprendersi dalla chiusura forzata.

Pubblicità Pubblicità

Con la riapertura delle attività economiche è anche sorta l’evidenza di alcuni casi di non rispetto delle distanze prescritte tra le persone; la Lega chiede quindi al Comune di indicare alla Polizia Locale di far rispettare i regolamenti con rigore, per evitare che una partenza senza controllo degeneri in una ripresa senza regole o peggio in una nuova ondata di contagi.

Infine, per il settore ricettivo, la Lega propone all’amministrazione comunale di Trento di prevedere per il settore turistico cittadino misure economiche di supporto, coordinate con le categorie, che possano integrarsi al modesto supporto dato dallo Stato, per consentire una corretta ricaduta su tutto il territorio e su tutte le fasce di esercizi della presenza di turisti a Trento e in Trentino.

Alla conferenza stampa erano presenti i consiglieri provinciali Denis Paoli, Devid Moranduzzo e Katia Rossato ed i consiglieri comunali Bruna Giuliani, Gianni Festini Brosa, Vittorio Bridi e Claudia Postal.

Alla conferenza è intervenuto anche Alessandro Baracetti, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, sottolineando l’importanza di evitare ripercussioni in ambito lavorativo in questa fase delicata di ripresa, sostenendo gli esercenti e tutto il mondo del turismo con le sue varie forme, evitando ogni possibile colpevolizzazione.

Pubblicità Pubblicità