Indagine di sieroprevalenza, domenica i primi prelievi ad Ala

Ala è tra i 48 Comuni trentini scelti per l’indagine nazionale di sieroprevalenza: domenica 31 maggio, la sede della scuola media in via Anzelini ospiterà la prima tornata di prelievi per le persone scelte nel campione residenti ad Ala, Avio e Mori.

In questi giorni sono stato contattati telefonicamente dalla Croce rossa i primi utenti scelti nel campione rappresentativo per l’indagine.

Il Ministero della Salute, in collaborazione con Istat, Istituto Superiore di Sanità e Istituto Spallanzani ha deciso un’indagine di sieroprevalenza per misurare l’estensione dell’infezione di Sars-Cov2, cioè capire quante persone in Italia sono venute a contatto con il virus.

È stato fatto un campione rappresentativo della popolazione per età, residenza e occupazione: alle persone scelte verrà fatto un questionario telefonico e saranno poi invitate ad un prelievo del sangue, per verificare la presenza o meno di anticorpi al coronavirus Covid-19.

A gestire l’indagine sarà la Croce Rossa Italiana. Ala è tra i 48 Comuni trentini selezionati.

Non solo; Ala è anche sede del punto prelievi per la Bassa Vallagarina, che il Comune ha individuato nella scuola secondaria di primo grado in via Anzelini, dove verranno fatti i prelievi anche per gli utenti selezionati nei Comuni di Avio e Mori.

In totale per la Bassa Vallagarina il campione è di 173 persone. Le telefonate degli operatori della Croce rossa sono iniziate in questi giorni.

Domenica 31 maggio si terrà la prima tornata di prelievi, dalle 7 alle 9, per i primi 40 utenti. La seconda tornata si terrà la domenica successiva, 7 giugno, con i restanti 133 selezionati.

I campioni verranno analizzati dall’azienda sanitaria provinciale; gli interessati saranno informati dell’esito.

Qualora venissero riscontrati degli anticorpi, i soggetti in questione dovranno sottoporsi a tampone, per verificare un’eventuale contagiosità.