In Val di Non Crm aperti solo su prenotazione nella giornata di sabato

Centri Raccolta Materiali aperti domani in Val di Non, ma solo su appuntamento. A ricordarlo è la Comunità della Val di Non, che ci tiene a sottolineare che per la giornata di sabato l’accesso a tutti i Crm della valle è consentito solo su prenotazione.

È possibile prenotare il proprio turno al numero 0463.400999 (attivo dal lunedì al venerdì con orario continuato 08.30-17.30).

Il tempo a disposizione per ciascun utente che abbia prenotato è di 10 minuti. È sempre in vigore l’obbligo di indossare mascherina e guanti, il rispetto della distanza sociale e il divieto di creare assembramenti fuori e dentro il centro di raccolta.

Pubblicità Pubblicità

Gli utenti sono inoltre pregati di portare al centro di raccolta i rifiuti già precedentemente differenziati.

CHIUSURA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA – La Comunità di Valle ha comunicato che lunedì prossimo 1° giugno i Centri di Raccolta di Flavon, Romallo, Sarnonico, Taio e Tassullo saranno aperti esclusivamente per le utenze non domestiche e senza prenotazione con orario 15-18.30 (come da nuovi orari in vigore dal 25 maggio).

Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, tutti i Centri di Raccolta della Val di Non saranno chiusi.

Pubblicità Pubblicità

Infine sia nella giornata di lunedì, sia in quella di martedì, il servizio telefonico per la prenotazione degli appuntamenti sarà sospeso . Il servizio sarà nuovamente attivo a partire da mercoledì 3 giugno.