Elezioni comunali: scintille fra Silvia Zanetti e Lorenzo Rizzoli

Dibattito sempre più infuocato, in vista delle elezioni comunali.

Non solo per quello che stiamo vendendo in questi giorni – in primis i dubbi di Agire e di altri membri del centro destra sulla candidatura Baracetti e la discesa in campo di Marcello Carli – ma anche per le polemiche “interne” a Si può fare, l’aggregazione di civici, popolari ed autonomisti capitanata da Silvia Zanetti, Francesco Agnoli (ex Civica Trentina di Rodolfo Borga) e Silvano Grisenti (Progetto Trentino).

A più riprese in questi giorni Lorenzo Rizzoli, di #inMovimento, ha preso le distanze proprio dalla candidata sindaco Zanetti, nonostante avesse lasciato intendere, in passato, di aderire al progetto di Si può fare.

La delusione di Rizzoli è palpabile e pubblica: “Facce nuove ma vecchio modo di fare politica. Sono a capo di un movimento politico nuovo (#inMovimento) e devo dire che rimango basito nel leggere la solita politica degli attacchi agli avversari. Dalle facce nuove (la candidata sindaco Zanetti appunto) mi aspetto contenuti, temi, proposte, risposte ai problemi della gente. Invece no: attacchi nutriti da non so quale astio, soprattutto da parte della candidata sindaco. Non condivido per nulla il linguaggio e questo modo di fare politica. Mi sarei aspettato altro. Invece….nulla…”,

Rizzoli si riferisce ad un articolo di Francesco Agnoli su Franco Ianeselli, pubblicato proprio da la Voce del Trentino, e ad alcuni post di Silvia Zanetti, critici verso l’attuale sindaco Andreatta e verso Ianeselli stesso.

“A Rizzoli non è piaciuto affatto – risponde Agnoli– l’ultimo post di Zanetti, quello polemico nei confronti dell’atteggiamento di Ianeselli, che un giorno si presenta come esponente del laicismo più aggressivo, un altro come fan del mondo cattolico, e un altro ancora come ammiratore del mondo islamico. Ianeselli, un tempo molto polemico, oggi fa il piacione, ma un candidato sindaco che ha paura di dire buon Natale, perché espressione cristiana, ma si sbraccia per augurare buon Ramadam, lascia un po’ perplessi. Non è questione di polemica: la politica è fatta anche di valori, di principi, da cui nascono poi le iniziative concrete. Detto questo mi sembra che al di là di qualche critica legittima ai competitori politici, abbiamo anche fatto diverse proposte in positivo, sugli asili e la scuola, sull’emergenza della mancanza di lavoratori agricoli ecc. In ogni modo ogni suggerimento è benvenuto: Rizzoli è una persona intelligente e competente e come noi vuole provare a fare qualcosa di concreto per la città, per una sua rinascita”.

