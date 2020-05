Domani sera la diretta del lancio della nave spaziale tesla: l’obiettivo è costruire una città su Marte entro il 2032

Dopo il rinvio di mercoledì dovuto alle cattive condizioni atmosferiche, sarà domani sera alle 9.22, (in Italia le 21,22) il secondo tentativo di lancio della nave spaziale di mister Tesla per il primo dei dodici viaggi spaziali che hanno come obiettivo la costruzione di una città su Marte entro il 2032.

Tutte le fasi del lancio si potranno seguire in diretta collegandosi al sito www.cnn.com che inizierà un’ora prima del lancio.

Di certo è un sogno, un sogno che solo i miliardari come Elon Musk possono permettersi, ma anche un classico sogno americano questa volta non targato Nasa, ma Tesla: come dire passato e futuro degli Stati Uniti.

Realizzabile? Prima di rispondere pensiamo che Musk ha iniziato a costruire macchine elettriche 17 anni fa ed allora chi gli dava fiducia? A nemmeno 50 anni Elon Musk si diverte a giocare con lo spazio ed è pronto a lanciare il suo missile Falcon con capsula Dragon che guadagnerà il cielo dal Kennedy Space Center con destinazione la rotante Stazione Spaziale Internazionale, in orbita attorno alla terra.

Ma sarà solo una tappa perché la meta finale sarà il pianeta rosso: Marte dove Musk vuole costruire una città con tanto di rose da coltivare. Un progetto che nasce nello stesso momento in cui divenne miliardario con la vendita di PayPal e Zip2.

Avrebbe potuto permettersi di tutto ed invece investì con convinzione sulle macchine elettriche ( sogno ormai realizzato) e lo spazio. Musk ha creato un’azienda spaziale alla quale ha messo a capo una bionda dell’Illinois: Gwynne Shotweil motivata dalla stessa volontà di battere la Nasa.

Quando sembrava una gara senza speranza è arrivato Obama a far saltare il banco.

Il premio Nobel per la pace, ma di fatto il presidente americano che ha dichiarato il maggior numero di guerre, ha tagliato drasticamente i fondi per un progressivo ridimensionamento delle attività.

Tanto che gli americani per raggiungere la Stazione Spaziale, hanno dovuto chiedere un passaggio ai russi. Ma Musk non è solo, c’è anche Jeff Bezos ( Amazon) che vuole raggiungere gli asteroidi per estrarne minerali preziosi. Questa volta la Nasa sta a guardare, presta solamente a Musk due astronauti – Doug Hurley e Bob Behnken – concede supporto logistico, ma la gloria sarà tutta di Musk: sarà lui a schiacciare il classico bottone al termine del countdown.