Domani aprono le piscine di Trento

Da domani 30 sabato 30 maggio sono aperti i lidi estivi del Centro sportivo “G. Manazzon” e del Centro sportivo Trento Nord per la frequentazione da parte degli utenti individuali e per gli allenamenti di utenti associativi con le seguenti modalità:

Trento Nord: LIDO ESTERNO (2 vasche ludiche irregolari; vasca 25 mt) – Fascia 09.00 – 14.00, Fascia 15.00 – 20.00 o Manazzon: LIDO ESTERNO (vasche: 50 mt – 4 corsie; 25 mt; irregolare; spiaggia; acqua bimbo) – Fascia 09.00 – 14.00, Fascia 14.30 – 19.30.

La vasca tuffi e 4 corsie della vasca 50 mt saranno riservate ad attività associative come le 4 corsie vasca 50 mt.

Gli atleti e utenti associativi che svolgono le attività/allenamenti presso la piscina da 50 metri e tuffi del Centro sportivo Manazzon non potranno in alcun modo recarsi e/o sostare

sul prato.

Al loro arrivo presso l’impianto devono raggiungere subito il piano vasca con il costume indossato sotto agli indumenti, svolgere l’attività e, al termine, cambiarsi rimanendo sul piano vasca adiacente alla vasca dove hanno svolto l’attività per poi uscire dall’impianto. Numero massimo di persone ammesse come da tabella allegata cliccando nel calendario sulla giornata di interesse, è possibile verificare anticipatamente e in tempo reale la disponibilità di posti residui per le varie fasce orarie Ticket per utenti individuali acquistabili presso il servizio cassa dei due centri.

I ticket sono acquistabili anche in pacchetti da 3 – 5- 10 ingressi Prenotazione per gli utenti individuali: acquistando un pacchetto di ingressi è possibile la prenotazione anticipata dell’ingresso.

L’utente riceverà una mail automatica su cui saranno riportare le credenziali provvisorie ed il link per l’accesso alla propria area riservata. Ogni utente dovrà effettuare la propria prenotazione (non è possibile prenotare per più persone con le stesse credenziali). L’informativa all’utente delle casse impianti A.S.I.S. è disponibile qui.

