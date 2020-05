Centro Tridente: continua il degrado e lo spaccio a cielo aperto

I residenti chiamano le forze dell’ordine ed al loro arrivo è fuga generale con tanto di inseguimento di un soggetto che verrà fermato e identificato. Succede al Tridente in una striscia di verde che c’è in corrispondenza del lato nord del parcheggio del negozio Scarpe& Scarpe.

Una manciata di metri diventata terra di nessuno specialmente durante il lockdown e la chiusura delle attività commerciali.

A controllarlo un gruppo di extracomunitari per la maggior parte sud americani che oltre ad utilizzarlo come toilette a cielo aperto lo hanno trasformato anche in un seminascosto luogo di spaccio.

Di certo un soluzione praticamente ideale considerando gli scarsi movimenti nel parcheggio che si possono osservare nascosti dietro alcuni cespugli folti e alti; mentre ad est c’è solo un enorme cantiere in disuso.

Ieri pomeriggio, come riportato dal video, la “banda” ha pensato bene di accendere anche un fuoco sul lato più defilato e parzialmente coperto da cespugli e alberi.

E per non farsi mancare nulla, in una macchina abbandonata, una Volvo vecchio modello, sostenuta da due pallets ha trovato la propria dimora un senza tetto.

Il degrado ha colpito così un agglomerato di abitazioni di recente costruzione che si trova in una zona abbastanza centrale, ma ai margini dei normali movimenti di persone e macchine.

