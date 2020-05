Lavis: dal 1° giugno accesso al CRM a targhe alterne

Attraverso un avviso pubblicato sul sito comunale e sulla pagina Facebook istituzionale, il Comune di Lavis ha reso noto che da lunedì prossimo 1° giugno l’accesso al CRM non sarà più su prenotazione, ma a targhe alterne (nei giorni dispari targhe dispari, nei giorni pari targhe pari).

Il CRM sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 17.30.

SACCHETTI IN MUNICIPIO E AL CENTRO RACCOLTA MATERIALI – L’amministrazione ha comunicato inoltre che, sempre da lunedì 1° giugno, la distribuzione dei sacchetti per umido e secco non avverrà più tramite alcuni negozi, ma sarà svolta al mattino nell’atrio del Municipio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e al pomeriggio al CRM con le modalità di accesso a targhe alterne.

In entrambi i casi, per il ritiro della dotazione semestrale dei sacchetti di carta per il rifiuto umido e di quelli trasparenti per l’indifferenziato, gli utenti dovranno consegnare agli incaricati della distribuzione il tagliando posto in fondo all’ultima fattura dei rifiuti ricevuta da ciascuna utenza.