L’Acquacenter di Malé punta alla riapertura. «Ma a queste condizioni è difficile rimanere a galla»

“Stiamo lavorando alla riapertura, ma dobbiamo fare un po’ di conti. Non è facile stare a galla in questo momento”.

Il sindaco di Malé Bruno Paganini non ci gira troppo intorno: l’idea è di riaprire quanto prima l’Acquacenter, ma al momento gli ostacoli da superare sono molti.

La visita illustre da parte del senatore Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, è stata l’occasione per fare il punto della situazione e far emergere le difficoltà nel riaprire al pubblico, alle condizioni attuali, la piscina di Malé che serve tutta la Val di Sole.

Accompagnato dal sindaco Bruno Paganini, dall’amministratore unico della Società di Gestione Giuliano Zanella e dal coordinatore Umberto Citroni che aveva promosso l’incontro, venerdì scorso il senatore ha visitato tutto il centro natatorio solandro, compreso il centro benessere ultimato ma mai aperto.

Sia Paganini che Zanella hanno illustrato a de Bertoldi le criticità del centro emerse a seguito della pandemia Covid 19 e le difficoltà che la corretta applicazione di tutte le disposizioni causerebbe alla gestione. Non è un caso se alcuni importanti centri estivi della regione saranno costretti a passare da una capienza massima di 2.400 persone ad appena 900.

“Poter disporre solamente di una piscina interna è penalizzante – ha sottolineato Paganini –. Abbiamo più volte lanciato l’idea di una vasca esterna, sarebbe un’attrattiva nuova, ma finora non è mai stato possibile realizzarla. Abbiamo bisogno di una mano, per questo il nostro intento è quello di organizzare un incontro con tutti gli operatori interessati e sollecitare questo tipo di intervento, visto che parliamo di una struttura di valle”.

Il Comune di Malé, infatti, da solo non può far fronte a una spesa così importante. Ogni anno per tenere in piedi piscina, campo sportivo, hockey e cinema vengono spesi 280 mila euro.

Vista la peculiarità turistica della valle, soprattutto i mesi estivi di luglio e agosto hanno

costituito negli anni scorsi delle importanti entrate per la società di gestione della piscina. Entrate che quest’estate verranno a mancare per oltre la metà.

Le spese, inoltre, proprio a causa degli stringenti adempimenti da rispettare, cresceranno in maniera consistente. Al momento, quindi, l’Acquacenter resterà chiuso.

“Dobbiamo fare delle valutazioni sui costi – ha spiegato il coordinatore Umberto Citroni –. Una piscina piccola come quella di Malé, con le disposizioni in vigore, è in grossa difficoltà. Dovremmo passare da una capienza massima di 232 persone a una cinquantina di ingressi al massimo. Per ora non è sostenibile, vedremo se si allenteranno le restrizioni”.

Il senatore de Bertoldi ha ascoltato con attenzione tutte le problematiche del centro e ha convenuto alla formazione di un tavolo congiunto di lavoro, al quale ha già garantito la sua presenza. Dopo oltre due ore di visita si è quindi congedato, con la promessa di rivedersi a breve, ancora in Val di Sole.