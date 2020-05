Idioti in azione: ancora atti di vandalismo a Lavis

A Lavis qualcuno si è divertito a strappare una pianta posta ad ornamento della facciata della chiesetta di San Lazzaro per poi gettarne una parte nell’omonima fontana.

Un atto vandalico idiota e del tutto inutile che ha solo amareggiato i residenti e rovinato uno spaccato mediovale di Lavis.

La condanna è stata unanime e l’atto in se stesso deve far riflettere su come il progressivo ritorno alla normalità della Fase 2 debba riproporre questi episodi che si stanno ripetendo in varie parti del Trentino.

Si sa quanto la noia possa essere una brutta compagnia, ma qui si tratta anche di educazione e di rispetto dei beni comuni che vengono sfregiati con estrema facilità.

Un punto comune dei tanti commenti è quello che mette sotto accusa l’educazione che gli autori hanno avuto dalla loro famiglia ed è difficile dar loro torto.

Se nelle immagini dei danni fatti al prato del parco della Grotta ci poteva essere un fondo di divertimento, seppur assurdo, derivante dallo sgommare sul terreno, nel caso di Lavis la “ soddisfazione” è inesistente.

Peccato che in zona non ci siano telecamere che possano aver ripreso i protagonisti, ma spesso nei paesi parlano anche i muri.