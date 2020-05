Dopo il picchio verde, uccisa un’aquila reale nel suo nido

Dopo l’uccisione del Picchio Verde a Vattaro che abbiamo raccontato un paio di settimane fa, arriva la notizia dell’abbattimento di un’Aquila Reale uccisa a colpi di fucile, mentre covava in assoluta tranquillità nel suo nido.

E’ successo a Gais in Val Pusteria ad inizio settimana ed il brutale episodio è stato condannato sia dalle associazioni protezionistiche che dai cacciatori: “Un’Aquila Reale è stata uccisa in Val Pusteria ed un’altra è stata presa a fucilate nel Parco dei Monti Sibillini” è lo sconsolato commento del Wwf che prosegue: “ Stessa sorte per entrambi i rapaci ed identica incapacità dell’uomo di rispettare la natura: nemmeno di fronte alla maestosa bellezza di queste regine del cielo.”

Come il Picchio Verde anche l’Aquila Reale, rientra nel novero delle specie protette in virtù di una legge internazionale.

Gli esemplari di Aquila Reale sono ridotti ad un centinaio di coppie che si trovano sulle Alpi, mentre quelle dell’Appennino non superano la decina.

Può darsi che l’abbattimento di Gais più che ad un bracconiere che a questo punto avrebbe ucciso solo per il gusto di farlo in quanto non si è portato via il macabro trofeo, possa essere una vendetta per l’uccisione di qualche gallina o qualche altro piccolo animale, fatto sta che a colpire maggiormente non è tanto la foto dell’Aquila Reale uccisa, quanto quella dei suoi piccoli morti: un’immagine agghiacciante che impedisce di commentare il livello di cattiveria al quale può arrivare l’uomo.

Ad essere uccisa è stata una mamma, impegnata a crescere i suoi piccoli che lasciati soli, sono a loro volta morti. Forse le indagini porteranno alla scoperta del colpevole il cui reato – almeno a livello morale – va bel oltre quello di aver ucciso un animale protetto.