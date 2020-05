Villa Mafalda, i vantaggi della tecnologia laser per la medicina

Da tempo, il Trentino è emerso in italia come uno dei poli più importanti nel campo delle tecnologie laser.

La fotonica trova applicazione in settori che vanno dalle lavorazioni meccaniche di precisione alla creatività, passando per la medicina.

Non è infatti mancato il contributo dell’avanzato distretto di Rovereto nell’impegno per superare l’attuale emergenza sanitaria, con le tecnologie laser impiegate nella realizzazione di componenti essenziali per la produzione delle valvole dei respiratori.

In realtà questa è solo una delle tante applicazioni della moderna fotonica al servizio della sanità. Si tratta infatti di un ambito di ricerca tenuto sotto stretta osservazione dalle grandi cliniche mediche.

Grande attenzione nei confronti delle ultime novità che sfruttano il laser viene riservata anche da Villa Mafalda, importante casa di cura della Capitale, in particolare in riferimento ai passi avanti che queste tecnologie hanno permesso nel campo dell’oculistica. Villa Mafalda e AktiVision, il dipartimento di oftalmologia della clinica di Roma, hanno dedicato diverse recensioni e opinioni al tema, pubblicando articoli di approfondimento sul sito ufficiale .

Impossibile infatti ignorare l’evoluzione della moderna chirurgia oculistica, che ha saputo rivoluzionare il proprio approccio fornendo un servizio più sicuro, veloce e, in definitiva efficiente. Merito proprio della tecnologia laser, che ha permesso di andare oltre l’impiego di strumenti oggi superati.

Si pensi per esempio al tradizionale bisturi, oggi non più utilizzato proprio grazie alla presenza di sistemi ben più precisi e sicuri. Ne parla il reparto oculistico di Villa Mafalda, che cita il caso delle operazioni di cataratta.

Stando alle recensioni di AktiVision, il moderno intervento di femtocataratta, eseguito con un sistema di precisione, presenta infatti diversi vantaggi che hanno permesso di superare l’operazione tradizionale. Prima di tutto la precisione garantisce una sicurezza maggiore al paziente. All’incisione vera e propria, l’operazione di femtocataratta unisce una scansione accurata dell’occhio, dando agli specialisti informazioni importanti, dallo spessore del cristallino al diametro della pupilla. Si tratta dunque di un intervento invasivo, che, secondo le recensioni di Villa Mafalda, si traduce anche in tempi di recupero post-operatori migliori per il paziente.

In generale l’utilizzo del cosiddetto laser a femtosecondi viene utilizzato in tutte quelle operazioni che necessitano di resezioni di cornea, flap, o incisioni.

NON SOLO OCULISTICA: L’IMPORTANZA DEL LASER NELLE RECENSIONI DI VILLA MAFALDA – L’impatto sulla medicina della tecnologia laser non si è fermato all’oculistica, che resta comunque uno dei campi più importanti e certamente rappresentativi. Le potenzialità di questo genere di operazioni sono chiare anche nel campo della neurochirurgia, dove il laser viene impiegato per la coagulazione di vasi, l’intervento sulle arterie e il trattamento delle neuropatie.

Importante anche l’utilizzo nella dermatologia. La clinica di Roma VillaMafalda cita infatti il caso del laser Quanta, impiegato per trattare la rosacea. Si tratta di una patologia progressiva che si manifesta con piccole macchie rosse sulla cute, e che può oggi essere curata in maniera indolore proprio grazie alle nuove tecnologie.

Le prospettive future, per le applicazioni degli ultimi ritrovati della fotonica in medicina, sono molte. Le opinioni degli esperti esprimono ottimismo, e si tratta certamente di un settore verso il quale le imprese di eccellenza del Trentino – regione all’avanguardia in questo campo – devono prestare particolare attenzione. A guadagnarci, in ultima analisi, è la qualità della sanità per tutti i cittadini.