Spaccio alla Portela: cambiano i «cantoni» ma il risultato è sempre lo stesso

Se non fosse un problema decisamente molto serio, si potrebbe dire che gli spacciatori del rione della Portela giocano “ ai 4 cantoni”.

Perso quello all’aperto di Via Roma con la chiusura temporanea del mini market, spacciatori e i loro galoppini hanno trascorso il fine settimana sotto il portico di Via Prepositura al riparo da occhi indiscreti che li avrebbero potuti fotografare o riprendere.

Tuttavia l’assembramento decisamente numeroso di ragazzi di colore non poteva passare inosservato ed ecco ieri il terzo cantone: la scalinata che da Piazza da Vinci porta sul cavalcavia della ferrovia.

Pubblicità Pubblicità

Alla fine insomma cambiano i luoghi dello spaccio e il risultato è sempre uguale. I portatori di morte continuano il loro lavoro.

Luogo in un certo qual modo ideale sia per nascondere la droga (come già successo e documentato in passato dai residenti), ma anche per una consegna veloce al cliente di passaggio.

La posizione scelta dal gruppetto a rischio era abbastanza alta in modo da controllare i movimenti della piazza sottostante, ma da essere anche facilmente raggiungibile da chi si muove dalla zona stazione – Piazza Dante.

Dal alcuni giorni le forze dell’ordine hanno istituito dei punti di controllo fissi costringendo gli spacciatori ad una maggiore mobilità.

In più i residenti stufi di una situazione che andava degenerando sempre più, hanno alzato il livello di guardia ed ecco le foto del gruppo immediatamente recapitate alla Polizia che allertata, è prontamente intervenuta procedendo all’identificazione dei soggetti.

Pubblicità Pubblicità

A questo punto, probabilmente i prossimi giorni saranno quelli del quarto cantone per un gioco che sarebbe davvero bello s’interrompesse una volta per tutte.

Certo la soluzione non può essere quella di mettere in sicurezza una zona per far spostare i movimenti illeciti in un’altra parte della città: ci vorrebbe la volontà politica di sradicare un fenomeno che non può svolgersi con la massima tranquillità sempre alla luce del sole.

(l.d.)