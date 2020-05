Rissa fra extracomunitari alle 2.00 del mattino in Piazza Dante. I carabinieri vengono aggrediti

L’allerta è scattata stanotte poco prima delle 2.00 quando i Carabinieri della Compagnia di Trento sono intervenuti con tutte le pattuglie in circuito su Piazza Dante, per mettere fine ad una lite, molto animata, in corso tra gruppi di extracomunitari.

Ma giunte sul posto, le “Gazzelle” del Radiomobile hanno trovato soltanto un 19 enne, che dimora a Trento, il quale si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di farsi controllare, tant’è che alla richiesta si è scagliato violentemente contro i militari aggredendoli. Gli altri protagonisti della rissa erano fuggiti.

Bloccato, il ragazzo è stato portato presso la Caserma di via Barbacovi e, dopo le operazioni di rito, dichiarato in arresto per rifiuto d’indicare le proprie generalità personali, oltre che per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Alla fine è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale e nella successiva direttissima ha patteggiato una pena di 4 mesi di reclusione per essere rimesso in libertà, essendo incensurato

