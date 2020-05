Riprendono le corse festive della funivia Trento – Sardagna

Anche gli orari della funivia Trento – Sardagna si stanno avviando alla normalità.

Da domenica 31 maggio riprenderanno le corse nei giorni festivi con modalità e orari ridotti.

Sarà osservato l’orario cosiddetto “prefestivo” già introdotto in passato e normalmente previsto nelle festività infrasettimanali, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

L’orario ridotto permetterà di portare a termine le obbligatorie operazioni di sanificazione e igienizzazione che saranno estese anche in corso di esercizio alle stazioni di valle e di monte oltre che, ovviamente, alle cabine.

Le corse festive erano state interrotte il 31 aprile e da domenica prossima si farà un sostanziale passo in avanti verso la normalizzazione del servizio.

Sarà un’opportunità in più anche per gli operati economici di Sardagna che potranno contare almeno sul ritorno dei turisti trentini che con la funivia potranno raggiungere il paese in modo molto più agevolato e una volta arrivati, troveranno degli spazi ideali per rispettare il distanziamento sociale che in altre realtà crea non pochi problemi.

L’orario ridotto permetterà di far viaggiare l’utenza in condizioni di assoluta sicurezza, confermando la funivia come un mezzo alternativo all’automobile.

