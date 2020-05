Predaia e la “Fase 2”, il sindaco Forno: «Cerchiamo di dare una mano alle categorie più penalizzate»

La cosiddetta “Fase 2” è entrata nel vivo anche a Predaia e così il sindaco Paolo Forno ha deciso di impugnare – in senso figurato – carta e penna e di scrivere ai propri cittadini.

Lo ha fatto attraverso il suo profilo Facebook, dove ha pubblicato un post ricco di informazioni e aggiornamenti riguardanti la situazione attuale nel Comune di Predaia, ma anche di speranza per chi ora sta cercando di ripartire dopo un periodo particolarmente complicato.

“Per prima cosa vi confermo che il numero dei contagi è fermo a 1, un dato assolutamente rassicurante figlio dei vostri comportamenti virtuosi – esordisce il sindaco –. In queste settimane ho continuato ad incontrare diversi operatori economici per capire cosa l’amministrazione potesse fare in questa delicata fase”.

Per quanto riguarda bar, ristoranti e alberghi, l’amministrazione ha raccolto le richieste di occupazione del suolo pubblico adiacente alle strutture. “Il nostro ufficio commercio sta predisponendo tutte le pratiche per rispondere positivamente a tutti – continua Forno –. Speriamo che questo sia di aiuto a queste categorie che stanno subendo particolarmente i danni causati dall’emergenza sanitaria”.

Con il mondo agricolo sono stati poi attivati dei progetti per l’occupazione nelle campagne, in modo da fronteggiare il duplice problema della disoccupazione e della mancanza della manodopera agricola.

“Abbiamo inoltre risposto positivamente alle richieste dei saloni (parrucchiere, estetiste, ecc.) di poter avere un orario di apertura più esteso e flessibile – ricorda il primo cittadino –. Con il Consorzio Bim Adige abbiamo attivato il Progetto occupazionale 2020 che presto darà lavoro ad alcuni nostri concittadini attualmente disoccupati. Sono partite le squadre dell’Intervento 19 che si stanno occupando della manutenzione del verde pubblico”.

Sono anche state riaperte le biblioteche di Predaia e in collaborazione con le Pro Loco di Taio e Coredo è stata organizzata la riapertura dei campi da tennis.

Le attività culturali e quelle estive procedono nella pianificazione, in attesa di maggiori dettagli sulle misure da osservare.

Per il sindaco merita un capitolo a parte l’apertura dei parco giochi. “Trovo personalmente e concettualmente assurdo che i bambini non possano accedere ai giochi, ma in questo momento sono state imposte delle misure davvero troppo rigide: sanificazione ad ogni utilizzo, monitoraggio costante dell’area, ecc. – spiega il sindaco –. Nella seduta di giunta di domani affronteremo il problema con l’intenzione di risolverlo al più presto”.

In conclusione, Forno ci tiene a rivolgere dei ringraziamenti particolari: “Ringrazio tutto il personale del comune di Predaia, i colleghi della giunta comunale e sindaci della Val di Non, le forze dell’ordine, la Comunità della Val di Non, il Consorzio dei Comuni e la Provincia di Trento per il supporto e la collaborazione. Un caro saluto a tutti e un grande in bocca al lupo a tutte le attività che stanno cercando di ripartire. Non vi lasceremo soli!”.