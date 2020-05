Al bar Veneto il riconoscimento di bottega storica trentina

Il bar Veneto ha ottenuto, oggi, il riconoscimento di bottega storica trentina.

L’assessore alle politiche economiche Roberto Stanchina ha consegnato stamattina al sig. Giancarlo Galvagni, gestore del noto esercizio pubblico di via Vittorio Veneto 79 – 81 a Trento, l’attestato e la targa di riconoscimento che iscrivono il bar Veneto nell’albo provinciale delle botteghe storiche trentine (la titolare della licenza è la sig.ra Lilia Minzatu, consorte del gestore).

L’albo, istituito nel 2010 dalla legge provinciale sul commercio, annovera gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli artigiani che operano da oltre cinquant’anni e che mantengono tracce e testimonianze di un evidente radicamento nel tempo della loro attività.

Il bar Veneto ha ottenuto l’autorizzazione sanitaria il 16 agosto 1965 per “gestire l’esercizio di bar“, alla quale poi si è aggiunta il 30 settembre dello stesso anno la licenza di commercio per la vendita al minuto di “pasticceria e gelati” entrambe a firma di Iginio Lorenzi (PSI) per il Sindaco, rilasciate alla sig.ra Marianna Annichiarico in Zorzi. Agli inizi degli anni 2000 con la gestione di Dennis Forti il bar cambiò nome in Zorba’s, per poi ritornare alla denominazione originaria di bar Veneto.

Il bar conserva ancora parte dell’arredamento degli anni ’90, così come pure un’atmosfera vintage con tavoli e panche in legno, sgabelli in ottone e singolari raffigurazioni alle pareti.

Il gestore Giancarlo Galvagni, barista dal 1989, ha una lunga esperienza nel settore. Infatti, negli ultimi anni ha avviato e gestito a Trento, tra gli altri: il “Caffè ristretto” a via Veneto, il “Caffè del Corso” a largo Nazario Sauro ed il “Cavallino Bianco” a via S. Martino.

La nuova avventura imprenditoriale di Galvagni, al tempo del Corona virus, ha subito alcuni imprevisti perché pur essendo pronto ad inaugurare il locale alla fine della primavera 2019, ha dovuto attendere quasi un anno per mettere in regola lo scarico nell’impianto fognario comunale, prima di poter aprire.

Dopo aver risolto i problemi burocratici, ed avere un locale a norma anche sotto il profilo dell’accessibilità da parte di persone con mobilità ridotta, il 9 marzo 2020 il bar Veneto ha riaperto per essere poi richiuso immediatamente, il 12 marzo, a causa del lock down dovuto al Covid-19.

Finalmente, al terzo tentativo, dal 18 maggio il bar Veneto ha riaperto ed il sogno di Galvagni adesso è quello di rilanciare il locale e far ritornare il bar ad essere un luogo di aggregazione e di riferimento per il quartiere, come già lo è stato a partire dal 1965.

L’assessore Stanchina ha sottolineato l’importanza del ruolo delle botteghe storiche che, ricordandoci il nostro passato, danno continuità al nostro presente e nella loro semplicità offrono ai cittadini non solamente sevizi, ma diventano veri e propri punti di riferimento che ci accompagnano nella quotidianità come fossero parte della nostra famiglia.

Galvagni, una volta superata l’emergenza Corona virus, oltre alle consuete attività di somministrazione del bar ha intenzione di ampliare la propria offerta alla clientela servendo anche dei pasti caldi veloci.

I migliori auguri della redazione de La Voce del Trentino a tutti gli imprenditori che operano quotidianamente sul nostro territorio per lo sviluppo ed il benessere della nostra comunità.