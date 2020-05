Torna la movida della vergogna anche in piazza santa Maria Maggiore

All’apertura dei locali è corrisposta subito la movida a conferma di come chi la anima, non abbia capito nulla delle nuove restrizioni o semplicemente non le voglia rispettare.

Cosi Largo Carducci, la piazzetta del Conservatorio, ma anche Via Calepina e Via Verdi si sono presentate in condizioni non corrispondenti alla disposizioni della Fase 2 di Covid 19.

I rischi sono molteplici: per evitare assembramenti si potrebbe arrivare alla chiusura alle 18 o alle 20 dei locali pubblici, ordinanza che il sindaco di Milano ha emesso proprio ieri.

C’è il rischio anche di multe salate come nel caso del locale di Arco dove il gestore di un bar si è visto sanzionare con una contravvenzione per 1200 euro.

A rischio sono anche gli avventori per il mancato utilizzo delle mascherine parzialmente giustificato dal bere o dal fumare. Ma per evitare tutto questo perché non trovare delle soluzioni alternative?

Pensiamo a Piazza Fiera che almeno fino a ottobre non potrà ospitare nessuna manifestazione oppure Piazza Venezia mai utilizzata per qualsiasi tipo di manifestazione. Potrebbero essere concessi degli spazi gratuiti senza spese accessorie ai bar del centro che potrebbero avere così un ulteriore fonte di guadagno.

Ma forse la domanda reale è un’altra. C’è la disponibilità ad accettare il distanziamento sociale?

Perché un conto è farlo in un bar per un caffè, ma in una serata che si passa in compagnia è davvero possibile trascorrerla a distanza di sicurezza? Se non dovesse succedere, come di fatto succede, che responsabilità può avere il gestore del locale che forse dovrebbe masochisticamente allontanare o non servire i clienti?

Sembra una questione da poco, ma non lo è. Anche perché il lockdown ha portato molti cittadini alla delazione e se chiamate, le forze dell’ordine non possono non intervenire: lo faranno sempre a danno della parte più debole che finisce per essere il gestore del locale?

La movida ha ripreso anche in piazza santa Maria Maggiore dove al mattino rimangono i resti e il degrado delle bevute e tutto il resto. Ieri sera la piazza ha cominciato ad animarsi verso le 21.00 e le distanze sociali e le mascherine sono rimaste un sogno.

Nelle immagini infatti si vede la gente ammassata senza nessuna precauzione. Dopo le 22.00 sono cominciati ad arrivare i primi effetti delle birre con i protagonisti che hanno cominciato ad urinare in qualsiasi posto capitava. Alle 23. 00 sono arrivati gli spacciatori.

Alle 23.30 sono cominciati i canti a squarcia gola sotto l’effetto di alcool e stupefacenti vari. Verso mezzanotte la piazza e la basilica sono stati trasformati di nuovo in una gigantesca latrina.

I dintorni della basilica sono stati trasformati in un locale all’aperto dove consumare di tutto. Le distanze? quelle si devono tenere solo dentro la chiesa e non fuori a quanto pare.

Dopo mezzanotte le canzoni di Jovanotti si sono trasformate in melodie (si fa per dire) anarchiche ed insulti verso i preti. Il tutto sotto gli occhi e soprattutto delle orecchi dei residenti che almeno dopo le una di notte avrebbero diritto a trovare un pochino di pace per poter dormire.

La cosa che forse maggiormente colpisce nelle fotografie è l’assoluta mancanza di mascherine addosso ai partecipanti alla movida.