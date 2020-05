Stella Bianca Val di Cembra: 40 anni di storia in un documentario

Un documentario che dura 30 minuti realizzato per il 40° anno dalla fondazione della Stella Bianca.

Scelta obbligata visto che non è stato possibile fare nessuna cerimonia in programma per l’emergenza sanitaria.

L’organizzazione sottolinea che i soldi che erano stati stanziati per questi festeggiamenti sono stati dati in beneficenza, una parte al reparto di rianimazione del santa chiara, una parte all’associazione Valle Aperta, e una parte all’ospedalino in Togo (Africa) dove la stella bianca da anni segue tanti progetti tra cui appunto l’ospedalino, i fondi serviranno in Togo per contrastare l’emergenza covid-19.

Le 14 persone intervistate ripercorrono la storia dell’associazione, ne sottolineano l’importanza e mettono in luce una parte molto importante, l’impatto che può avere sulla persona occuparsi del settore emergenza urgenza, soprattutto quando molti degli interventi che si fanno riguardano persone che comunque si conoscono.

Nell’incertezza dei prossimi mesi, il consiglio direttivo di “Stella Bianca” ha deciso di annullare i festeggiamenti per il 40° di fondazione, che in un primo tempo erano stati rinviati a settembre 2020. Lo faremo, se ce ne sarà data la possibilità, fra dieci anni. E sarà davvero una grande festa. Il denaro che avevamo accantonato per il quarantesimo sarà dato in beneficenza. Com’è del resto nello spirito e nelle intenzioni di tutti i mille volontari che in quarant’anni hanno dato il loro ingegno e il loro tempo al servizio della val di Cembra, e non soltanto

L’Associazione Stella Bianca Valle di Cembra Onlus nata nel 1980 è fondata su logiche di non appartenenza o schieramento, ma sulla voglia di fare e di contribuire ad aiutare gli altri.

La sede di Segonzano oggi conta circa 60 volontari, ha in dotazione una sede, n. 2 ambulanze, n. 1 pulmino per trasporto anziani. I volontari si dividono tra la famiglia, il lavoro e il servizio in Stella Bianca che per molti di loro rappresenta un impegno sociale assunto non solo nei confronti di se stessi, ma soprattutto verso il prossimo. Diventare volontari della Stella Bianca è un’esperienza dalle tinte forti che arricchisce giorno dopo giorno