Coronavirus, sei croci a Ville d’Anaunia

“Alessandra, Bruna, Erminia, Mario, Rita, Virginia. Alcuni di loro erano genitori e nonni. Altri erano degli amici o semplicemente i nostri vicini di casa, il sorriso che abbiamo imparato a conoscere fin da piccoli. Erano persone che hanno reso grandi le nostre comunità con impegno, fatica e amore”.

Alessandra, Bruna, Erminia, Mario, Rita, Virginia sono i nomi dei cittadini di Ville d’Anaunia che in questi mesi si sono spenti a causa del Covid. A renderlo noto è il sindaco Francesco Facinelli attraverso la pagina Facebook del Comune.

“Parliamo di loro al passato perché sono i sei concittadini che in queste settimane (diventate mesi) di emergenza sanitaria ci hanno lasciato dopo essere state colpite da un virus col nome in codice che continua a far paura – scrive il primo cittadino –. Ognuno di loro va ricordato per nome, perché il dramma del Covid non può essere confinato nelle statistiche e nei bollettini letti in tv all’ora dell’aperitivo”.

“Un ricordo che desidero fare oggi, dato che proprio secondo l’aggiornamento odierno si sarebbe registrato il primo decesso di un residente nel nostro comune – aggiunge Facinelli –. Si tratta di una persona che la comunità ha salutato ieri per l’ultima volta e che da qualche tempo abitava in casa di riposo, così come la maggior parte delle altre vittime che familiari e amici delle Ville hanno pianto in questi mesi”.

Da inizio pandemia, secondo i dati comunicati dall’Azienda sanitaria, sul territorio delle Ville sono stati registrati 15 casi di positività al Coronavirus (l’ultimo risale a sabato): 12 persone sono state dichiarate guarite, mentre 2 si trovano in isolamento domiciliare.

“Colgo l’occasione per invitare ancora una volta voi tutti alla prudenza – conclude Facinelli –. Indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento sociale”.

