Nuovo CAP (codice di avviamento postale) per il Comune di Novella

È stato assegnato un nuovo CAP (codice di avviamento postale) al Comune di Novella, che a partire da oggi, lunedì 25 maggio, sarà 38028.

Il nuovo CAP identifica in maniera univoca e in via esclusiva il neonato Comune, guidato dal commissario straordinario Giorgio de Concini, in ottica di un continuo miglioramento dei processi logistici e dei servizi postali erogati alla clientela.

Per un periodo di transizione che, in considerazione del particolare contesto di emergenza sanitaria in atto verrà esteso da 6 a 12 mesi, sarà comunque possibile utilizzare contestualmente il CAP già in uso.

Poste Italiane sta poi provvedendo a darne opportuna informativa alla clientela, anche tramite pubblicazione sul sito web.

