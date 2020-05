La “Dolomiti di Brenta Trail” rinviata al 2021. Il rimborso potrà essere devoluto alla Croce Bianca Paganella

Era nell’aria ed ora è stato confermato. L’edizione 2020 del Dolomiti di Brenta Trail, prevista il 5 settembre, è stata annullata e rinviata all’11 settembre 2021.

Purtroppo le condizioni generali di sicurezza venute meno negli ultimi mesi, a causa del Coronavirus, hanno portato il comitato organizzativo ad annullare la quinta edizione del Dolomiti di Brenta Trail.

Un appuntamento che era diventato fisso per gli atleti del trekking in alta quota, ma che verrà rinviato solo di un anno, sicuri di un successo ancora più forte e sentito.

“Il motivo preso a malincuore di annullare la gara è per noi semplice: abbiamo, come sempre, messo al centro la sicurezza degli atleti e dei volontari, aspetto che ha ispirato questo evento sin dalla prima edizione.” hanno dichiarato gli organizzatori. Certi però che “l’edizione del 2021 potrà essere la più bella e la più emozionante, un’occasione speciale per tornare a correre tutti assieme sulle montagne che amiamo”.

Queste le parole del gruppo organizzativo che ricordano anche la possibilità di poter richiedere il rimborso totale della quota versata, agli atleti già iscritti.

Non solo, per chi volesse, vi è la possibilità di ottenere il rimborso, lasciando 10 euro in beneficenza a favore dell’Associazione Croce Bianca Paganella, da sempre essenziale partner di Dolomiti di Brenta Trail nel supporto agli atleti durante la gara.

In ultimo, ma non meno importante gli atleti possono anche decidere di rimanere iscritti per partecipare all’edizione 2021. Per informazioni è possibile consultare il sito www.dolomitidibrentatrail.it o la pagina https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizioni.cfm per le modalità di rimborso o di rinvio al 2021. Nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione da parte degli iscritti entro il 7 giugno 2020, sarà effettuato automaticamente il rimborso dell’intera quota.