Fase due: oggi al via la riapertura di piscine e palestre

Da stamattina riapriranno i battenti le piscine e le palestre, oltre che i circoli sportivi. Per quanto riguarda invece i lidi, e cioè le strutture all’aperto, bisognerà aspettare il prossimo 30 maggio.

La riapertura significa un altro passo avanti verso la normalità. Alcuni servizi non saranno però disponibili: non sarà possibile farsi la doccia all’interno della struttura e non si potrà usufruire dell’armadietto.

I vestiti dovranno essere riposti nelle sacche e negli spogliatoio dovranno entrare un massimo di una persona ogni metro. Nelle palestre bisognerà mantenere la distanza di un metro e gli attrezzi saranno posizionati a due metri di distanza uno dall’altro.

Chi era solito concedersi un po’ di attività fisica prima di andare a lavorare dovrà rivedere i propri piani in quanto bisognerà mettere in conto il ritornare a casa a lavarsi e a cambiarsi.

Le piscine del capoluogo sono pronte a riaprire. Stamattina sono state riaperte al pubblico le strutture di Manazzon in via Fogazzaro e a Gardolo. Le due strutture erano comunque già aperte per gli atleti.

Non si potrà superare il numero di sei persone per corsia e ciò consentirà un’area di sette metri quadrati per ogni persona. Qualora venisse raggiunta la capienza massima, gli utenti dovranno aspettare prima di entrare in acqua.

La Fase due non ha comportato per il momento un rafforzamento del personale. Gli addetti dovranno verificare che venga rispettato il distanziamento e tutte le altre norme previste.

Per quanto riguarda i lidi il personale sarà invece aumentato. L’assistente bagnanti dovrà sorvegliare ciò che avviene in acqua mentre degli addetti aggiuntivi verificheranno che vengano rispettate le distanze.

L’Asis afferma che nei lidi verranno allestite delle aree definite di sette metri quadrati all’interno delle quali potranno accedere due persone conviventi o una singola persona.